Cantieristica, l'assessore Giampedrone: "Soddisfazione per l'intervento dei parlamentari di Forza Italia a tutela di un settore strategico"

Esprimo la mia soddisfazione per l’interrogazione che i parlamentari liguri Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco e Mulé hanno inviato al neo Ministro per l’Ambiente Sergio Costa per richiamare la sua attenzione sulla necessità di disciplinare un settore come la cantieristica da diporto strategico per la Liguria, fornendo indirizzi omogenei per l’attività di verniciatura che avviene all’esterno di tali cantieri”. Lo dice l’assessore regionale all’Ambiente Giacomo Giampedrone a seguito dell’interrogazione a risposta scritta dei deputati liguri di Forza Italia.

Tale iniziativa vuole rappresentare un sostegno a quanto già fatto dall’assessore della Regione Liguria per tutelare la realtà della piccola e media cantieristica navale da diporto che in Liguria rappresenta un settore economicamente molto importante e strategico.

“Come già ho fatto rilevare al Ministro in una mia lettera, la cantieristica da diporto, in Liguria così come in altre regioni italiane, è presente in modo molto diffuso soprattutto nel Tigullio e nello spezzino più a levante – spiega Giampedrone - Si tratta di stabilimenti che eseguono attività come il rimessaggio, il lavaggio e la manutenzione delle imbarcazioni da diporto di dimensioni medio piccole. In particolare la verniciatura all’aperto, visto che dà origine a emissioni in atmosfera necessita di una autorizzazione ambientale e al momento non ha indirizzi normativi e tecnici omogenei. Sono sicuro che il Ministro manifesterà la sua sensibilità in materia, tenendo conto del grande interesse da parte del territorio che è sostenuto da Regione Liguria e anche dai parlamentari di Forza Italia che si sono uniti al nostro appello”.