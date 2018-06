L'Oroscopo di Corinne: scopri cosa ti riservano le stelle

ARIETE: apparirete mezzi intronati ma ciò va accreditato sia al calduccio che a rogne o batoste ma non demoralizzatevi e continuate a confidare in un appoggio stellare non tardante ad arrivare… Infatti brinderete all’ostacolo sormontato malgrado ci sia chi abbia il potere di irritarvi… Approfondite altresì un’amicizia avente parecchio da offrire e se vi recate in posti affollati tutelate portafoglio e cellulare… Intestino importunato o malesseri dovuti al clima rovente.

TORO: la settimana sembra essere discreta e risolutiva per mettere ordine nella testolina e capire ciò che effettivamente volete… Se il tarlo del sospetto si insinua in un legame, prima di dare in escandescenze, accertatevi che non si tratti di un bluff o di ripugnanti pettegolezzi… Selezionate altresì le intime conoscenze, se fattibile, concedetevi un viaggetto, un diletto, un’evasione e state accanto ad una persona emotiva, ansiosa o malatina. Minuto successo personale.

GEMELLI: dopo il solstizio d’estate cominciate a tirare boccate d’ossigeno e a stare meglio anche se non transigerete sulla falsità di esseri abietti o inclini a fare della prepotenza o dell’invidia l’unica arma di attacco. Fastidi connessi ad un mezzo meccanico, elettrico od elettronico. In fatto di alimentazione attenetevi ad una appropriata dieta scansando alimenti che stomaco e fegato tribolerebbero ad assimilare e occhio alle morsicature di zanzare, calabroni o insetti vari.

CANCRO: dovunque vi troviate incontrate Saturno favorente impedimenti e incagli. Bisognerebbe sculacciarlo ma da disubbidiente pianeta del tempo e del destino seguiterà a scocciare mettendo a prova la vostra tolleranza…. Eppure una soluzione a ciò che corruccia la scovate a patto di confidare in appoggi e consigli. Date una controllatina al bilancio in quanto delle spese potrebbero incidere sul budget. Ritrovi, omaggi, festine o auguri speciali per chi festeggia il compleanno.

LEONE: l’opposizione di Marte fa sì che il vocabolo prudenza debba entrare nel vocabolario quotidiano per non trovarvi dinanzi a difficoltà causate dalla distrazione, dalla fretta o dall’apprensione… Gli innamoratini trascorreranno attimi intensi e carini mentre le coppie assodate bisticceranno per delle cavolate… Dovrete affrontare delle spese, un componente del nucleo domestico potrebbe destare preoccupazioni ed un posteriore delle soddisfazioni. Favore da ricambiare.

VERGINE: tra alti e bassi vi barcamenerete ma rammentate che l’essere eccessivamente polemici, pignoli od esigenti rischierebbe di compromettere dei rapporti interpersonali… I più ansiosi si diano una calmatina cercando il lato positivo di ciò che tanto apparentemente fa preoccupare. Un caffè, aperitivo o cenetta con chi vi fa stare bene o dà ottimi suggerimenti risulterà un vero e proprio toccasana: quindi fatevi avanti e lanciate un invito stuzzichino. Colpetti di calore…

BILANCIA: la pazienza è la virtù dei forti: rammentatelo in questo periodo così movimentato e bizzarro, durante il quale manderete a quel paese chiunque si intrufoli nella vostra privacy o abbia un fracco di pretese. Vi toccherà spendere dei quattrini per un aggeggio che si guasta ma nel contempo vi caverete uno sfizietto… I meno giovani effettuino esami, visite di routine e tengano sotto sorveglianza pressione, circolazione e colesterolo. Martedì disorganizzato.

SCORPIONE: malgrado la diffidenza sia una vostra prerogativa non vi preserverà dal subire uno smacco o restare di cioccolata dinanzi al contegno di chi sa nascondere benissimo le proprie pecche facendosi passare per vittima o raccontando un mucchio di frottole… Nel contempo, all’ultimo istante, quando avrete perduto le speranze, una chiamata o una altalenante faccenda si sistemerà. Bere liquidi a volontà aiuterà a far funzionare meglio i reni. Week end anomalo o singolare.

SAGITTARIO: la ruota comincerà a girare per il verso giusto: infatti vi riscatterete da angherie, conoscerete gente simpaticissima, dedicherete più tempo a ciò che sta a cuore, coltiverete un hobby o un interesse, frequenterete una allegra compagnia e caccerete la malinconia… Unica pecca: l’intemperanza di una femmina infingarda, un corruccio in ambito affettivo, una scoperta allibente o una spesa incombente. Adiacenze con località acquatiche o collinari.

CAPRICORNO: causa l’afa, la fiacca o degli inconvenienti, sbufferete pari a ciminiere ambendo esser lasciati in pace e non tartassati da discorsi reputati insensati… Fattibili pure delle ripicche tra separati così come degli scambi di opinione, in casa o fuori, vi manderanno nel pallone. Accondiscendete ad una richiesta senza bofonchiare: tanto diversamente non potreste fare... Attenti solo ad un imbroglio, un infortunio o una contravvenzione… Ugge per vecchietti.

ACQUARIO: con Marte in poppa non avrete di che lamentarvi a parte un’arrabbiatura motivata da gente scriteriata, un programma subente interferenze, degli equivoci da chiarire e un acciacchino da curare. Organizzate per benino le ferie per non trovarvi poi a boccheggiare e se avvezzi a giocare al Lotto sappiate che una botticella di fortuna potrebbe farvi toccare stelle e luna… Insomma… trastullatevi, amatevi, coccolatevi e l’arcobaleno splenderà su voi e su chi amate.

PESCI: non accondiscendete a tutto ciò che gli altri vi chiedono e imparate a farvi valere e rispettare specie da mezze calzette o da opportunisti pronti ad approfittare della vostra disponibilità… Un invito non andrà rifiutato e un vecchio amico ricontattato specie se nel passato vi ha aiutato: ne sarà felicissimo… Non assumete farmaci se non sotto prescrizione medica e non tracannate bevande ghiacciate. Ogni bene personale andrà salvaguardato: i ladruncoli sono in agguato!