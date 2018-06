Finalborgo: sale l'attesa per "Burtomics - Comics & Games", che diventa sempre più grande

Burtomics cresce, cambia, si trasforma. E cominciamo subito con tre grandi novità: la prima è il pieno coinvolgimento del Borgo, con oltre 40 attività commerciali che parteciperanno attivamente alla fiera trasformando negozi, strade e piazze in un'unica grande avventura nel pieno rispetto del tema di quest’anno che è “Il Mondo dei fumetti e dei cartoons occidentali negli anni ’80 e ‘90”; la seconda novità sta in un’area mercato sempre più grande, con circa il doppio degli espositori rispetto allo scorso anno tra collezionismo, memorabilia, gadget, street-food & beverage e molto altro; la terza novità è il pieno coinvolgimento della Piazza di Porta Testa, che diventa luogo vivo e vitale così come previsto dal progetto che ha portato al rinnovamento dell’intero spazio.

Sulla piazza sarà anche montato il palco che ospiterà ogni sera un evento: si comincia venerdì 6 luglio alle 22:30 con il concerto della Filarmonica di Finalborgo, le più belle colonne sonore dei film, delle serie tv, dei cartoni animati e dei tv-show che hanno allietato i nostri anni ’80 e ’90 eseguite per orchestra di 22 elementi; sabato 7 luglio alle 21 sarà la volta dell’attesissimo Cosplay Night Show, quasi certamente l’unico cosplay “in notturna” in Italia, immerso in una magica cornice. E mentre la giuria sceglierà i cosplayers da premiare ci si divertirà con “Le Nerdiadi”, cioè le “olimpiadi dei nerds”: quanto ne sai veramente del mondo del cinema e della tv anni ’80? Cinque giocatori, venti domande e chi trionferà sarà il primo ad apporre la sua firma sul “Grande Libro delle Nerdiadi”. Ricordiamo che le iscrizioni al cosplay sono aperte fino al 6 luglio e sono ammessi al massimo 15 partecipanti.

Spiega Rodolfo Razzi, ideatore di “Burtomics”: “Il nostro evento non è soltanto intrattenimento, ma è anche valorizzazione del Borgo e dei suoi palazzi storici. Infatti i vari appuntamenti in programma puntano a far conoscere a turisti e residenti le bellezze e i monumenti del rione, come i Chiostri di Santa Caterina, l’Auditorium, Palazzo Ricci, l’edificio storico che ospita il Ca’ di Nì… E non possiamo svelare ancora proprio tutte le location, ma possiamo anticipare che potrebbe esserci qualche ghiotta sorpresa”.