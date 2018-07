Gli italiani nel 2018 sono rimasti in Italia per le vacanze: Liguria tra le prime tre regioni

La maggior parte degli italiani ha deciso di trascorrere le proprie vacanze in Italia. Secondo i dati del motore di ricerca e comparazione prezzi per hotel e altri tipo di alloggi, hotelscan.com, le venti città più ricercate dai viaggiatori nei primi sei mesi dell'anno sono tutte italiane, e 11 di queste si trovano concentrate in tre Regioni: Lazio, Liguria e Veneto. La destinazione più desiderata si è rivelata Roma, con la sua varietà di offerte e strutture, le sue bellezze e le innumerevoli cose da visitare, la Capitale rappresenta la meta ideale per un fine settimana, un ponte o una vacanza più lunga, per questo è stata la più ambita in assoluto dai turisti italiani in tutta la prima metà del 2018.



Hotelscan analizza regolarmente le ricerche sugli hotel fatte dagli utenti attraverso il suo sito web, in modo che i dati ricavati siano reali e non frutto di sondaggi. Dai risultati si evidenzia che gli italiani sono andati soprattutto alla ricerca delle località di mare, desiderosi di sole e del bel tempo per sfruttare al meglio i loro giorni di riposo.



Jesolo in Veneto è stata dopo Roma la città più ricercata. Con i suoi 16 chilometri di sabbia fine e dorata, i suoi ottimi servizi e le infrastrutture, i locali della movida notturna e il suo parco divertimenti, è una scelta ideale per molti vacanzieri in cerca di comodità e intrattenimento, e offre anche la possibilità di passeggiare lungo le sue antiche mura nella zona della Pineta, un sito archeologico di circa 36.000 metri quadrati con resti di epoca paleocristiana e il Museo Civico di Storia Naturale, con una collezione di oltre 15.000 pezzi. Tutte ragioni che l’hanno portata a conquistare il secondo posto nelle preferenze degli utenti di Hotelscan, amata soprattutto da giovani e famiglie.



Il Veneto si è rivelato la terza Regione con più città tra le 20 mete più ambite; oltre a Jesolo, molto richiesta è risultata Caorle, in provincia di Venezia, in settima posizione, e Venezia in decima.



Gaeta, località balneare del Lazio, è stata la terza in classifica, con la splendida spiaggia di Serapo, una delle più visitate. Tra le sue bellezze c’è sicuramente la spettacolare spiaggia dell’Arenauta, meglio conosciuta come spiaggia dei Cento Gradini. A Gaeta non mancano le attrazioni turistiche come la Cattedrale dei Santi Erasmo e Marciano e di Santa Maria Assunta, la Chiesa della Santissima Trinità e il Santuario della Montagna Spaccata, ma qui si viene soprattutto per il mare, le grotte, la natura e il paesaggio.



Il Lazio ha vinto come la Regione con il maggior numero di città ricercate dagli italiani tra le prime dieci della classifica; oltre a Roma e Gaeta, ha Sperlonga, borgo caratteristico e incantevole al sesto posto e l’isola di Ponza all'ottavo, entrambe in provincia di Latina, entrambe località balneari gettonatissime.



Anche la Liguria è stata scelta da migliaia di italiani in cerca di sole e mare: Varazze ha conquistato la quarta posizione e si è attestata come una delle mete più apprezzate della Riviera delle Palme ligure in tutte le stagioni dell'anno grazie al suo clima particolarmente favorevole, alle sue spiagge, alle sue strutture, alla bellezza dei suoi paesaggi e a un calendario ricco di eventi interessanti e di qualità.



Inoltre, la Liguria vanta altre 3 città tra le più desiderate dagli italiani nel 2018: Alassio, nota per le sue spiagge e i suoi centri termali, ha ottenuto la nona posizione, Genova la 13esima e Finale Ligure la 19esima.



Ma gli italiani non sono stati solo attratti dal sole e dalle spiaggie nel 2018, durante i mesi invernali destinazioni sciistiche come Roccaraso inAbruzzo, con i suoi moderni impianti, 150 km di piste da sci e i 60 km per lo sci di fondo, ha spopolato tra gli amanti degli sport invernali, offrendo una buona alternativa alle montagne del Nord. La più grande stazione sciistica dell'Italia centro-meridionale con la neve artificiale garantita per buona parte dell’anno è stata la quinta meta preferita dagli italiani.



Tra le altre Regioni più ricercate c’è stata la Toscana, adatta per vacanze di sole e mare, con i 397 km di costa, per vacanze enogastronomiche, termali o culturali, grazie all’immenso patrimonio artistico; due le sue località entrate nella top 20, Manciano, al 11esimo posto e Firenze al 18esimo.



La Sicilia ha piazzato due suoi gioiellini tra le località più popolari: Favignana, una delle isole Egadi, che si è classificata 12esima, eLampedusa nelle Pelagie, 16esima.



La Campania anno dopo anno continua a incrementare i suoi numeri, con sempre più italiani che scelgono di visitare le sue meraviglie, spiagge, isole, storia e tradizioni. La splendida Capri resta una delle mete più ambite dagli italiani, al 12esimo posto, mentre Napoli è 14esima.



Tra le altre città preferite quest’anno, Torino, 15esima, Milano, 17esima e Rimini, in Emilia-Romagna, che chiude la top 20.



Le città più ricercate dagli italiani nei primi sei mesi del 2018:

1. Roma (Lazio)

2. Jesolo (Veneto)

3. Gaeta (Lazio)

4. Varazze (Liguria)

5. Roccaraso (Abruzzo)

6. Sperlonga (Lazio)

7. Caorle (Veneto)

8. Ponza (Lazio)

9. Alassio (Liguria)

10. Venezia (Veneto)

11. Manciano (Toscana)

12. Favignana (Sicilia)

12. Capri (Campania)

13. Genova (Liguria)

14. Napoli (Campania)

15. Torino (Piemonte)

16. Lampedusa (Sicilia)

17. Milano (Lombardia)

18. Firenze (Toscana)

19. Finale Ligure (Liguria)

20. Rimini (Emilia-Romagna)



Francesco Sala, Direttore Generale di Hotelscan ha dichiarato: "Anno dopo anno l'Italia continua a sedurre e attrarre gli italiani, oltre a quasi 60 milioni di turisti del resto del mondo. La ragione di questo successo sta nella maggiore offerta di alloggi disponibile, grazie all’aumento delle case vacanza messe a disposizione da singoli privati. Analizzando i dati delle ricerche sui primi mesi dell’anno ancora una volta sembra che i viaggiatori si siano nettamente divisi in due, tra chi sogna solo di trascorrere le sue vacanze al mare e al sole e chi, invece, è alla ricerca del fascino, della cultura e dell'atmosfera delle grandi città. Lazio, Veneto e Liguria sono state le tre Regioni preferite dai nostri utenti, con il maggior numero di città nella classifica delle 20 preferite. Grazie alla nostra tecnologia, siamo riusciti per la prima volta a elaborare i dati di richieste di hotel e case vacanza in un’unica vista, per dare una visione globale del turismo italiano.”