Allerta meteo gialla per temporali in arrivo sulla Val Bormida e su parte del savonese

Allerta Gialla per temporali sulle zone B, D, E della nostra regione dalle 00.00 alle 15.00 di domani sabato 21 luglio.

La suddivisione del territorio regionale per zone di allertamento è la seguente ( in grassetto le zone interessate dall'allerta prevista per domani ):

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa.

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno.

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla.

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida.

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

LA SITUAZIONE: sarà un fine settimana all’insegna di ripetuti passaggi perturbati sulla nostra regione. L’instabilità si accentuerà dal pomeriggio di oggi, e, dalla notte, avremo una situazione meteorologica caratterizzata da un’elevata energia disponibile in atmosfera sopra il bacino del Mar Ligure.

Determinante, almeno fino alla parte centrale della giornata di sabato (fatte salve successive valutazioni degli aggiornamenti modellistici) sarà la possibilità di innesco dei fenomeni temporaleschi. Se le masse d’aria riusciranno a concentrare l’umidità in prossimità dei rilievi, potrebbero svilupparsi temporali localmente anche forti.

Qualora invece non si verificasse questo “avvio”, è altrettanto plausibile che i temporali siano deboli o addirittura che non si verifichino. Dal pomeriggio, invece, è più probabile che nuovi fenomeni “da calore” si vadano a verificare in prossimità dei rilievi, localmente in estensione lungo la costa.