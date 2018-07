Rievocazioni storiche, fuochi artificiali e molto altro in questo weekend in provincia di Savona

Penultimo fine settimana di luglio e, nonostante le ultime previsioni meteo non siano proprio rosee, l’offerta che la nostra provincia regala a turisti e residenti è estremamente ricca. Ovviamente, a causa del clima, alcuni eventi programmati all’aperto potrebbero subire delle variazioni dell’ultimo minuto rispetto a quanto è stato annunciato.

ALBISOLA SUPERIORE: anche Il Comune di Albisola Superiore aderisce alla campagna “Liguria sopra le righe”: 78 comuni aderenti, 3 colori e oltre 3 mila tappe che svelano i maggiori punti d’interesse della nostra regione. Il progetto sarà presentato domenica 22 luglio, alle ore 21.30 sulla Terrazza Sul Mare, Passeggiata E. Montale, in occasione della premiazione del Festival Ceramico Mondo Mare. La serata continuerà con un grandissimo appuntamento con la musica jazz: il concerto della Big Borgo Band, diretta dal maestro Claudio Capurro.

ALBISOLA SUPERIORE: sabato 21 e domenica 22 luglio 2018, dalle 10.00 alle 24.00, ad Albisola Superiore avrà luogo la seconda edizione del concorso di ceramica d’arte contemporanea “Mondo Mare”. Per tutto il weekend via Colombo e piazza del Talian saranno animate da performance artistiche e musicali e dall’esposizione delle opere in concorso.

ALBISSOLA MARINA: domenica 22 luglio, alle ore 21.15 in Piazza Concordia ad Albissola Marina, si volgerà l'incontro con il comico Gene Gnocchi e la presentazione del libro “Il petauro dello zucchero. Dizionario essenziale per non diventare come quello là” (La nave di Teseo).Introduce Renata Barberis. Nell’ambito del Festival Parole ubikate in mare. Ingresso gratuito (In caso di pioggia incontri al coperto nel Museo adiacente).

ALBENGA: Palio Storico dei Rioni. Ecco il programma del weekend. Sabato 21 (in Piazza San Michele) Ore 19.30 Inizio spettacoli in piazza San Michele Ore 19.30 Gara di tiro con l'arco presso il cortile delle scuole Paccini Ore 20.00 Inizio giochi in piazza intervallati da esibizioni di combattimenti, musici, giocolieri e mangiafuoco ore 20.00 Abbatti le torri ore 21.10 La famiglia medievale ore 22.20 Tiro alla fune ore 23.05 : ultimo puntata dello spettacolo di grande spettacolarità, che vede anche la partecipazione di personaggi dei Quartieri, sul tema dei Templari ore 23.30 : Sfilata Puelle ore 23.45 : grande spettacolo di giocolieri e mangiafuoco e poi a seguire tutti gli artisti e tutti i musici si esibiranno insieme per la festa finale. Domenica 22 (in Piazza San Michele) ore 19.00: Partenza Grande Corteo da Piazza San Michele ore 20.00 : Arrivo Grande Corteo e partenza Legato Imperiale ore 20.30: Sfilata puelle, votazione ore 21.00: Gara di Tiro alla fune ore 21.30 Proclamazione Puella anno 2018 ore 21.45 Gran spettacolo di fuoco e musica ore 22.15 Proclamazione Vincitore del Palio 2018 a seguire fino alle 24.00 spettacoli itineranti per tutto il borgo. Ogni sera in tutto il Centro Storico a partire dalle ore 18.30 presso le porte di entrata, le guardie armate accoglieranno i visitatori; cantine aperte e Banchi didattici degli antichi mestieri in Piazza dei Leoni (g.c.); venerdi e sabato esposizione di rapaci in Piazza dei Leoni Mercato medievale in Via Roma e via Enrico d’Aste; animazioni itineranti (giocolieri, musici e mangiafuoco); ronde di guerrieri in armatura; prove di tiro con l’arco per il pubblico a partire dalle ore 18.00 nel cortile delle scuole di Piazza Paccini; accampamenti dei Templari in Piazza Trincheri.

ANDORA: cosa ci fanno dei baldi contadini armati di zappa e vanga sulla bella spiaggia di sabbia di Andora, dove miracolosamente sono spuntati orti di cipolle? Tutta colpa o merito del “Seulla Day” la manifestazione in programma per il 21 luglio, dalle 18.00 alle 23.00, in piazza Santa Rita e dedicata alla Cipolla Belendina. Evento anticipato da uno spiritoso contest fotografico on the beach. La rossa di Andora, ovvero la cipolla grossa, a forma di fiasco e dal gusto dolce, che è entrata nell’Arca del Gusto Slow Food, sarà protagonista della prima Mostra Mercato della Cipolla Belendina con tutti i produttori locali andoresi.

ANDORA: sabato 21 luglio a Rollo di Andora prosegue la nona edizione della rassegna musicale "Note tra gli Ulivi", patrocinata dalla presidenza della Regione Liguria, un classico per gli appassionati della musica indipendente di qualità. Questa seconda serata vede il “Rodolfo Cervetto Trio” impegnato in un concerto originale: "The history of the drum". Il tamburo rullante sarà infatti il protagonista della serata attraverso un racconto-concerto dove lo sviluppo di quest’affascinante strumento farà da filo conduttore della storia del ritmo nella musica popolare/bandistica e in seguito del Jazz, dal 1300 al 1960, dalle Marching Band al Free Jazz, i ritmi, le canzoni e i protagonisti che ne hanno permessa la crescita elevandolo a strumento solista e melodico, con alcuni simpatici aneddoti narrati dal musicista.

BALESTRINO: la storia della motobarca “Annamaria” approda a Balestrino. Il collettivo “I ragazzi del Chaos” presenta la compagnia “Le Mani e le nubi Teatro” nell’opera intitolata proprio “Annamaria”. Appuntamento per sabato 21 luglio alle 21:30 nella sala auditorium delle Antiche Scuderie dei Marchesi del Carretto di Balestrino. Ingresso gratuito. Sul palco saliranno Ivano Vigo, Valentina Zingaro, Salvatore Coco e Alessandra Munerol. La rappresentazione sarà preceduta da un intervento del sindaco Gabriella Ismarro e del consigliere delegato alla cultura Maria Gemma.

BORGIO VEREZZI: domenica 22 luglio, per il 52° Festival Teatrale di Verezzi, Prima nazionale “La scuola delle mogli” di Molière con Arturo Cirillo, Valentina Picello, Rosario Giglio, Marta Pizzigallo, Giacomo Vigentini regia Arturo Cirillo.

CAIRO MONTENOTTE: la canzone d’autore, perno imprescindibile della musica italiana, è protagonista a Cairo Montenotte con la terza edizione del Premio Mario Panseri. L'evento è in programma sabato 21 luglio in piazza della Vittoria. “Padrino” della manifestazione è Morgan, ex leader dei Bluvertigo, oggi apprezzato solista e giudice nei talent-show.

CELLE LIGURE: sabato 21 luglio, ore 22:30 “Il mare in fiamme”, spettacolo pirotecnico.

FINALE LIGURE: domenica 22 luglio - Museo Archeologico del Finale, ore 10.00-12.00, Lassù dove non si vedeva il cielo - La visita guidata al campanile di Santa Caterina in Finalborgo, accompagnata da volontari dell’Università delle Tre Età del Finale, consente di effettuare una salita tra anguste e buie celle di rigore, immersi nella dura atmosfera di un carcere ottocentesco, fino a raggiungere la sommità della torre da dove è possibile ammirare Finalborgo e il paesaggio del Finale dall’alto. Costo 2 € a persona.

FINALE LIGURE: domenica 22 luglio ore 9.30-13.00, “Archeotrekking: Monte Cucco e le incisioni rupestri del Ciappo delle Conche”, escursione guidata a cura del Museo Archeologico del Finale e Cooperativa Sibilla inserita nel programma Finale Nature, Landscape & Archeotrekking – calendario unificato delle Guide Ambientali Escursionistiche del Finale. Informazioni e prenotazioni: tel. 019.690020 - tel. 346.2257005. Costo 8 € a persona.

LOANO: sabato 21 luglio 3a selezione regionale ‘Miss Miluna – New Bfly Loano’, dalle 21.45 al Porticciolo Turistico di Loano. Alla serata sono state convocate le Miss provenienti dalle quattro province della regione più alcune dal Piemonte e Lombardia.

NOLI: sabato 21 Luglio alle ore 21:15, nella splendida cornice di Piazzetta Chiappella a Noli in uno degli ancoli più suggestivi della Liguria, si terrà il grande spettacolo dedicato ad uno dei cantanti più importanti della musica italiana, Lucio Battisti, organizzato da Radio Savona Sound insieme alla nota band dei Groove Monkey, con il patrocinio del Comune di Noli, per omaggiare il cantante nella ricorrenza del ventennale della sua scomparsa.

ORCO FEGLINO: domenica 22 luglio ore 18:15, Processione della Maddalena.

SPOTORNO: si avvicina al suo gran finale lo “Spoturnito 2.0”, torneo sportivo multidisciplinare organizzato dalla locale Associazione Commercianti con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Spotorno. Sabato 21 luglio, si giocherà la finale calcio junior alle ore 20, alle 21 la semifinale del calcio adulti e alle 22 la finalissima, presso il campo sportivo di Parco Monticello.