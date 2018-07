"Game of Kings", sold out da record per la prima della web serie fantasy firmata dal pietrese Dario Rigliaco

Sold out da record per la prima di "Game of Kings": 400 i biglietti venduti in appena 48 ore.

Le riprese si sono concluse domenica 8 luglio e da lunedì 9 la casa di produzione ha messo in vendita i biglietti per l’evento speciale di anteprima al multisala America di Genova: la proiezione sul grande schermo dei primi 4 episodi della serie1 che ne prevede 8.

Nonostante il largo preavviso (la prima sarà appunto martedì 25 settembre h 21), in 48 ore sono stati venduti tutti i biglietti disponibili. Un successo inaudito, una vera e propria caccia al biglietto per questa novità assoluta. L’attesa è tanta per la prima serie fantasy/medievale made in Italy che nasce proprio in Liguria, e saranno presenti in sala per la presentazione anche il sindaco Marco Bucci accompagnato da alcuni assessori e dal presidente del municipio centroest Andrea Carratú.

Ma ora che non ci sono più posti per la prima, come si farà a vedere Game of Kings sul grande schermo? Niente paura, il cinema America ha già fissato una seconda data per il 2 Ottobre sempre alle h 21 e i biglietti sono disponibili tramite l'associazione D&E animation che si occuperà dell' evento.

Per info/biglietti: info.deanimation@gmail.com. costo poltrona numerata euro 6,00.

Inoltre, in provincia di Savona, esattamente a Pietra Ligure (cinema teatro "G. Moretti") "Gok" sbarcherà il 26 Ottobre sempre alle 21.



I colpi di scena della serie scritta da Dario Rigliaco e diretta dal regista Gioele Fazzeri, presto saranno svelati nelle sale; gli intrighi di Winrell, i giochi di potere di Prestonshire e la cruda realtà dei nordici di Sisborn si sveleranno al grande pubblico. Il gioco di potere tra i Re è iniziato.

GOK è interamente autoprodotto e realizzato da D&E Animation, un’associazione culturale genovese noprofit, che ha deciso di investire in questa grande novità. D&E è una solida realtà che si occupa di animazione medievale, attiva dal 2010 in molteplici attività: cene con delitto (detiene il record in Liguria con 220 commensali sul galeone Neptune a Genova), eventi di piazza, spettacoli teatrali eventi di gala ecc.



La serie GOK è stata girata interamente in Liguria e in luoghi storici di Genova, puntando molto alla valorizzazione del territorio. Gli attori, le comparse e i figuranti speciali, sono quasi tutti made in Liguria.

Insomma, questa regione offre davvero tutto e Game of Kings lo dimostrerà.

Game of Kings - Official Trailer 1:







