Marina di Varazze: venerdì 27 luglio Michele Mirabella in “Ouverture italiane”

Un conduttore televisivo, un personaggio di spettacolo e cultura che non ha bisogno di presentazioni: Michele Mirabella, volto noto della TV e seguitissimo conduttore di “Elisir” ma anche docente di comunicazione, appassionato di rapporti fra l’antico e le nuove tecnologie, filosofo, regista, profondo conoscitore e divulgatore dell’opera lirica.

Sarà lui la Voce recitante che farà da “Fil rouge” del concerto di venerdì prossimo 27 luglio - con inizio alle 21.30 - e che condurrà gli spettatori attraverso le “arie” delle più note ed apprezzate ouverture italiane che hanno fatto la storia dell’Opera nel mondo, in particolare quelle di Gioacchino Rossini.

L'appuntamento, organizzato dalla Fondazione Orchestra di Sanremo - che va a sostituire il previsto concerto dedicato al "Musical americano" annullato per imprevisti sopraggiunti - sarà sicuramente uno dei "fiori all'occhiello" della Stagione.

A condurre sarà comunque sempre il Direttore Artistico e Stabile dell’Orchestra Sinfonica, Maestro Giancarlo De Lorenzo.

‘OUVERTURE ITALIANE’

Direttore: GIANCARLO DE LORENZO

Voce Recitante: MICHELE MIRABELLA

GIOACHINO ROSSINI

LA CAMBIALE DI MATRIMONIO “ Ouverture “

GIOACHINO ROSSINI

IL SIGNOR BRUSCHINO “ Ouverture “

GIOACHINO ROSSINI

L’ITALIANA IN ALGERI “ Ouverture “

GIOACHINO ROSSINI

LA SCALA DI SETA “ Ouverture “

GIOACHINO ROSSINI

IL BARBIERE DI SIVIGLIA “ Ouverture “

PIETRO MASCAGNI

CAVALLERIA RUSTICANA “ Intermezzo “

GIUSEPPE VERDI

LA TRAVIATA – Preludio Atto primo

Come per tutti gli spettacoli di #Marinasummerfestival, l’ingresso è gratuito e aperto a tutti

Michele Mirabella - conduttore televisivo, regista ed attore teatrale - ha iniziato la carriera nel 1970 presso il Centro Universitario Teatrale di Bari, dove si è laureato in Lettere. Dopo 2 anni ha affrontato la sua prima opera come regista e nel 1979 è entrato in Rai ed ha iniziato la conduzione di una lunga lista di programmi televisivi di grande successo. Ha insegnato "Sociologia della comunicazione: teoria e tecniche" nella Facoltà di Beni Culturali dell'Università di Lecce ed attualmente insegna "Sociologia della comunicazione: teoria e tecniche dei mezzi di comunicazione di massa" presso l'Università di Bari. Ha insegnato alla Libera Università IULM di Milano. Nel 2001 l'Università di Ferrara gli ha conferito la “Laurea honoris causa” in Farmacia: le motivazioni sottolineano la capacità di Mirabella di "Trasmettere aspetti scientifici complessi in ambito farmaceutico, utilizzando un linguaggio esemplificativo ed essenziale, sempre commisurato alle necessità del grande pubblico senza mai incidere sul rigore scientifico e contribuendo alla diffusione della cultura della scienza del farmaco". Ha pubblicato quattro libri ed è stato Direttore Artistico del Teatro Traetta di Bitonto e del Teatro Nuovo di Udine.

Questo è quanto che racconta di se stesso in una simpatica presentazione: Michele Mirabella è di Bitonto, ma è vissuto anche altrove. Soprattutto altrove. Studia da molti anni, da quando ne aveva 3. A 4 ha imparato a leggere, a 5 a scrivere. Tutto il resto nel campo dello studio è meno importante e, comunque, non interesserebbe a nessuno. È un artista dello spettacolo: regista, autore, sceneggiatore, attore. Bravo. Così ha guadagnato da vivere. Non è un ballerino. Sa cantare, ma non sarà mai un cantante. Tanto meno in un coro. Nei cori, in genere, si trova a disagio. Preferisce ascoltarli. Adora il melodramma. Ha scritto dei libri ed insegna all'Università, perché è convinto che solo insegnando si continui a studiare. Ama viaggiare. Comodamente, se possibile. (Ma tutto congiura nel rendergli la vita difficile).

Attenzione: lo show di Beppe Braida - previsto per lo scorso 21 luglio e rinviato per cattivo tempo - si terrà il 7 agosto 2018.

Martedì 7 Agosto - Risate garantite con “Ridere dal Ridere Show”: protagonisti Beppe Braida e i comici di Colorado Café: Gianluca Impastato, Dedio, Massimo Wouz, Gianni Astone per una serata di cabaret che si alterna alle date dedicate ai concerti di musica classica e leggera.

Condurrà lo spettacolo Beppe Braida, il comico torinese conosciuto soprattutto grazie alle imitazioni dei giornalisti televisivi - molti ricorderanno il tormentone «Trattasi di Attentato!». Insieme al mattatore della trasmissione televisiva Colorado Cafè, saranno protagonisti sul palco altri artisti della ‘scuderia di Colorado’, a partire da Gianluca Impastato.

Gianluca Impastato, iniziò a Colorado nel 2003 con ‘i Turbolenti’ per interpretare poi personaggi irresistibili tra cui l’enologo Chicco d’Oliva (su cui nel 2010 il comico ha pubblicato il libro «Che tracannata signori!») e Mariello Prapapappo. Ha vinto il Festival nazionale del cabaret nel 2000 e il riconoscimento della critica al Premio Charlot a Paestum nel 2002.

Gianni Astone, spesso ottima spalla per Gianluca, sul palco racconta storie di vita quotidiana, parlando anche del suo burrascoso rapporto di coppia.

Le grandi doti di improvvisazione sono la cifra di Dedio, in grado di dar vita a battute immediate su uno spunto dato dal pubblico. In TV ha partecipato a Metropolis con il personaggio ‘Il Mago della battuta’. Fabio Dedioniggi, questo il suo vero nome, ha intrapreso attività artistiche in diversi settori. Nel cabaret è tipico vederlo in improvvisazioni che sviluppa con originalità e comicità verbale.

Con Beppe Braida vedremo, infine, ‘duettare verbalmente’ Massimo Wouz noto per il suo personaggio Mimmo Biliare di Teknohouse, specializzato in bizzarre quanto improbabili vendite di immobili.

