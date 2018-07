Meteo, estate a pieni giri con afa

Una figura di alta pressione interessa il continente europeo d estendendo la sua influenza anche al nostro Paese. Alle quote superiori abbiamo ancora una residua circolazione di venti nord-orientali leggermente meno caldi che nei prossimi giorni favoriranno lo sviluppo di alcuni temporali sparsi nelle zone interne e montuose. Molto afoso sui settori di pianura, più ventilato sulle coste.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 27 a domenica 29 Luglio.

Si rinnovano condizioni di tempo stabile con abbondante soleggiamento e temperature elevate soprattutto sulle zone pianeggianti. Rischio di temporali sempre presente tra le ore centrali del giorno e le ore pomeridiane lungo i rilievi in estensione alle zone pianeggianti limitrofe. Colonnina di mercurio prettamente estiva. Massime in pianura 32-33°C minime intorno a 20°C . Al mare lungo le coste massime 30°C minime , venti da settentrionali sul Piemonte, meridionali moderati sulla Liguria di Ponente.

Da lunedi 30 luglio

Estate a pieni giri con possibile ulteriore rinforzo dell’alta pressione e nuovo incremento termico. Per avere refrigerio occorrerà salire in quota, ci attendono giornate molto afose anche per l’elevata umidità relativa che farà “sentire” al nostro corpo temperature percepite ancora più alte del reale aumentando il disagio.

Massime in pianura intorno a 34°C , 33° li raggiungeremo sulla piana di Albenga mentre sulle coste arriveremo a 31°C.

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona