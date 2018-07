Auto contro scooter a Ceriale, un codice giallo al Santa Corona

Si è verificato questa mattina un incidente sulla via Aurelia che ha coinvolto un'auto e uno scooter.

Ad avere la peggio la persona sul motoveicolo che è caduta rovinosamente a terra a seguito dell'urto. Sul posto immediato l'intervento dei soccorritori che hanno disposto il trasferimento in ospedale in codice giallo della persona ferita.

Si segnala che un altro incidente è avvenuto a Savona in via Montenotte. Anche in questo caso lo scontro ha coinvolto uno scooter ed una macchina. Lo scooterista ha rifiutato il trasporto in ospedale.