Autovelox sulle strade provinciali in Val Bormida? la verità secondo i grillini

Altri autovelox in arrivo in Val Bormida? L'opinione dei grillini: "La prima considerazione che vogliamo fare come Meetup Val Bormida in seguito al probabile posizionamento di altri due rilevatori di velocità istantanea in aggiunta a quelli installati durante la precedente amministrazione provinciale a guida PD e continuata con quella attuale di centrodestra-PD, è che, pur riconoscendone l’utilizzo nel reprimere comportamenti pericolosi sarebbe invece opportuno intervenire su quei tratti con progetti strutturali che diminuiscano le velocità di percorrenza e le possibilità di incidenti senza scaricarli sulle tasche degli automobilisti."

I rappresentanti del M5S chiedono "tariffe agevolate" sull'A10 per i pendolari: "Chiediamo inoltre, visto che quei tratti di strada vengono considerati pericolosissimi al punto di disseminarli di autovelox, che sia data la possibilità almeno ai pendolari di utilizzare ad un prezzo calmierato il tratto autostradale che va da Millesimo/Altare a Savona e viceversa almeno fino alla messa in sicurezza di una parte di questi punti a rischio."

Rilevano poi alcune difficoltà: "Gli Autovelox sono segnalati in modo insufficiente utilizzando una segnaletica verticale di dimensioni minime mentre per fare prevenzione servirebbero tabelloni luminosi o segnaletica a terra che ricordi il limite di velocità previsto in quel punto. Invece dove era già presente un tabellone, in prossimità di un autovelox, che indicava la velocità con cui i veicoli percorrevano quel tratto si è provveduto a spegnerlo."

Quale però la verità sugli autovelox secondo i grillini? "In realtà anche i recenti dati dell’Ufficio Statistico Regionale confermano che dove sono posizionatii rilevatori di velocità non sono quelli con il più alto numero di incidenti tra veicoli della provincia di Savona. Nel contempo alcuni comitati di cittadini sono nati con l’intento di segnalare situazioni a rischio chiedendo interventi per la sicurezza stradale come ad Albissola ,a Rocchetta di Cairo e a Case Lidora dove si sono proposti metodi non sanzionatori, come gli attraversamenti pedonali rialzati, illuminazione e la realizzazione di marciapiedi. Purtroppo i cittadini sono ancora in attesa che le loro richieste vengano prese in carico nonostante vi sia un notevole numero di incidenti. "Insomma una sicurezza a due velocità e ci pare che, quella che interessa di più chi amministra in Provincia sia quella rilevata degli autovelox."

"Infine se veramente è la sicurezza che sta a cuore e non solo il fare cassa, bisogna che venga affrontato in maniera seria il problema del traffico pesante, in particolare quello che viene vietato nel tratto autostradale tra Savona e Millesimo ma è dirottato in particolare sulle due Provinciali checonducono al Piemonte" concludono.