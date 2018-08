Manutenzione ordinaria rivi e torrenti, Assessore Giampedrone a Pd: "Il fondo strategico non puo’ essere utilizzato per spesa corrente"

Botta e risposta tra Giovanni Lunardon e Giacomo Giampedrone sul fondo strategico.

Afferma il consigliere Lunardon (Pd): “Per la manutenzione ordinaria di rivi e torrenti di competenza dei Comuni la Regione metta a disposizione il Fondo strategico. Le amministrazioni comunali hanno sempre meno risorse da impiegare nella manutenzione ordinarie dai corsi d’acqua: un intervento fondamentale per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Prima la competenza era delle Province, poi è passata alla Regione e adesso è in capo ai Comuni. Ma come detto, le amministrazioni fanno sempre più fatica a coprire i costi. Le risorse derivanti dai canoni idrici con le quali questi interventi vengono finanziati servono, in gran parte, a pagare le spese del personale transitato dalle Province alla Regione. La Giunta ligure l’anno scorso ha stanziato 1,7 milioni di euro per sostenere gli interventi di manutenzione ordinaria delle le amministrazioni comunali. Una cifra salita quest’anno a 1,8 milioni e che, come ha promesso l’assessore Giampedrone, potrebbe essere ulteriormente implementata in autunno con altri 200 mila euro. Ma è chiaro che in una regione come la Liguria, in cui il rischio idrogeologico riguarda gran parte del territorio, si parla sempre di finanziamenti del tutto insufficienti. Proprio per questo come Pd proponiamo alla Giunta di destinare una parte del Fondo strategico alla manutenzione di rivi e torrenti: un intervento strutturale e non a spot, per dare una risposta concreta ai bisogni dei Comuni liguri”.