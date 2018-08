Dal 21 al 30 luglio si è tenuta a Spotorno la consueta rassegna "Scienza Fantastica"

La sera del 30 luglio si è concluso il progetto culturale "Scienza Fantastica 2018". Come tutti gli anni a questo punto i soggetti attori della rassegna come gli organizzatori, i collaboratori e i volontari, che hanno reso possibile gli eventi programmati, si chiedono se anche questa volta gli obiettivi che si erano proposti siano stati raggiunti. Il proposito, come al solito, è stato ambizioso ma gratificante: imparare divertendosi.

Interviene Gian Luca Giudice del Comune di Spotorno, assessorato alla cultura: “Abbiamo avuto l'opportunità di riflettere su argomenti e concetti di fondamentale importanza, indispensabili per una crescita di consapevolezza collettiva del mondo che ci circonda. E l’abbiamo fatto in compagnia di centinaia di persone. Il dottor Giovanni Caprara giornalista scientifico del Corriere della Sera e per l’occasione ospite di Scienza Fantastica, oltre a prestare la sua esperienza per giudicare i racconti del concorso letterario – quale presidente della giuria, nella sua esposizione ci ha aggiornato sullo stato dell'arte della ricerca aereo­spaziale attuale su scala globale e a quale punto è la pianificazione delle missioni di lunga durata verso Marte, quali sono le risorse economiche messe a disposizione e quali le motivazioni politico­sociali che le determinano. La sesta edizione del concorso letterario per brevi racconti di fantascienza, a tema viaggi nel tempo, è stata vinta da Marco Bindi con il racconto “Progetto Ti.Mo”.