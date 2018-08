L’Orchestra Sinfonica di Sanremo e il Soprano Gabriella Costa a Marina di Varazze con Tributo a Mina

Marina di Varazze estate 2018 – Sabato 11 Agosto alle ore 21.00 al #Marinasummerfestival 2018 è in programma un grande spettacolo con il Tributo in “Ricordando Mina”, una delle più grandi ed indimenticabili voci italiane, a cura dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo e del Soprano Gabriella Costa.

Sul podio salirà il Maestro Roberto Molinelli, fautore di tanti concerti e rivisitazioni di brani della musica leggera italiana e straniera, con una solista d’eccezione: la Soprano Gabriella Costa, esecutrice nota a livello mondiale.

Chiusura in grande stile per il programma del #Marinasummerfestival 2018: l'ultimo appuntamento della stagione è con le meravigliose canzoni di Mina, in una coinvolgente reinterpretazione dei grandi classici che l'hanno resa famosa nel mondo.

Direttore: Roberto Molinelli - Soprano: Gabriella Costa

Programma: Ennio Morricone, Se Telefonando; Umberto Bindi, Il Nostro Concerto; Gino Paoli, Il Cielo In Una Stanza; Fabrizio De Andre', La Canzone di Marinella; Gianni Ferrio, Parole Parole; Lucio Battisti, Emozioni; Tony Renis, Grande - Grande - Grande - Amor Mio; Riccardo Cocciante, Margherita; Renato Zero, Ha Tanti Cieli La Luna; Carlo Alberto Rossi, Mille Bolle Blu; Luigi Tenco, Se Stasera Sono Qui.

Gabriella Costa

Gabriella Costa, diplomata in Pianoforte e laureata in Musicologia, è un’artista versatile ed apprezzata anche per il suo vasto repertorio: si dedica infatti, con continuità, al repertorio barocco e liederistico, senza però tralasciare l’opera dell‘800. Frequenti sono pure le sue incursioni in ambito contemporaneo e d’avanguardia, vantando la presenza a prime assolute di grandi compositori italiani e stranieri. Nel repertorio operistico debutta nel ruolo di Gilda in Rigoletto, al quale seguono Ballo in maschera, Maria di Rohan, Il Signor Bruschino, Il matrimonio segreto, Le nozze di Figaro, Il ratto dal serraglio, Don Pasquale, Il barbiere di Siviglia, Così fan tutte, Medea, Rigoletto ed altre. Ha sempre lavorato con grandi Direttori e Registi di fama mondiale. Nell’ambito del Barocco, vanta collaborazioni di prestigio con l’Accademia Bizantina, l’Accademia Montis Regalis, l’Astrée, i Solisti Veneti e gli Auser Musici. E’ stata impegnata ne La passione di Gesù Cristo al Carlo Felice di Genova, seguita da Orfeo ed Euridice a Poznan (Polonia) ed al Teatro dell’Opera Giocosa di Savona; è stata inoltre protagonista de La Cecchina al Teatro Donizetti di Bergamo. In ambito concertistico numerosi Recitals l’hanno vista protagonista in Austria, Canada, Cina, Francia, Giappone, Germania, Israele, Messico, Russia, Spagna, Repubblica Ceca e Brasile, accompagnata dalle più importanti orchestre italiane e straniere. Tante le tournée con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e quella dei Pomeriggi Musicali di Milano, con l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo e quella Filarmonica Marchigiana, con l’Orchestra Sinfonica Siciliana e quella Regionale Toscana, con l’Orchestre des Pays de la Loire, l’Orchestra Tito Schipa di Lecce, quella della Magna Grecia ed altre. La sua versatilità le permette di cimentarsi anche con la musica leggera - italiana e straniera - in esibizioni sempre molto apprezzate dal pubblico, spaziando dalla melodia al musical al jazz.

Roberto Molinelli

Direttore d’orchestra, compositore e violista, è nato ad Ancona e ha studiato presso il Conservatorio “G.Rossini” di Pesaro, diplomandosi con il massimo dei voti e la lode. Ha diretto numerose orchestre sinfoniche e da camera italiane ed estere, è Direttore Artistico per l’Innovazione dell’Orchestra Sinfonica G.Rossini, Direttore Artistico dell’Orchestra da Camera di Bologna e docente di Viola presso il Conservatorio “L.D’Annunzio” di Pescara. Ha suonato come solista con orchestre, in duo e in numerose formazioni cameristiche, vincendo primi premi assoluti in concorsi nazionali e internazionali ed esibendosi in alcune delle più prestigiose sale da concerto italiane (Sala Verdi e Teatro alla Scala ‐ Milano, Teatro Comunale ‐ Bologna, Parco della Musica – Roma, e altre) ed estere. Sue registrazioni discografiche e radiofoniche hanno ottenuto riconoscimento come “CD del mese” nella recensione della rivista “CD Classica”, leader del settore, e ottime recensioni su periodici italiani ed esteri, tra cui “Piano Time” (Italia), “Diapason” (Francia), “Fanfare” (U.S.A.), “The clarinet” (U.S.A.). RAI International ha recentemente dedicato alle sue opere un’intera trasmissione condotta da Valentina Lo Surdo. In veste di direttore d’orchestra e compositore collabora con artisti italiani e stranieri, tra i quali Andrea Bocelli, Erwin Schrott, Eddie Daniels, Gustav Kuhn, Cecilia Gasdia, Anna Caterina Antonacci, Nicola Alaimo, Anna Maria Chiuri, Valeria Esposito, Andrea Griminelli, Valeria Moriconi, Federico Mondelci, Enrico Dindo, Domenico Nordio, Corrado Giuffredi, Danilo Rossi, Giorgio Zagnoni, Sara Brightman.

Molte sue première sono state eseguite da alcune delle più importanti orchestre sinfoniche internazionali in sedi illustri: Carnegie Hall di New York, Orchestra Filarmonica della Scala, Kremerata Baltica, Moscow Chamber Orchestra, I Concerti Euroradio, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Pavarotti di Modena, Ministero dei Beni Culturali‐Roma, Teatro Hermitage di San Pietroburgo, Ural Philharmonic Orchestra, National Chamber Orch. Of Armenia, Norwalk Symphony Orchestra, Teatro de Las Bellas Artes di Città del Messico, Auditorium RadioTV Slovenia, The Presidential Symphony Orchestra Concert Hall di Ankara, Orch. Sinf. Dei Paesi Bassi, I Suoni delle Dolomiti, Orch. Haydn Orchester, Orch. Sinfonica Rossini, Orch.di Padova e del Veneto, Orch.Filarmonica Marchigiana, Orch.Sinfonica di Sanremo, Orch. Regionale del Lazio, Orch. Sinfonica Abruzzese, Orch.Sinfonica di Bari.

La sua opera “Montessoriana”, dopo la storica interpretazione dell’attrice Valeria Moriconi nel ruolo della protagonista, in occasione delle celebrazioni del Centenario per Maria Montessori 1907‐2007 è stata da lui diretta e rappresentata in Svezia, Stati Uniti d’America e a Roma, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica.

Nell’ambito della stagione 2013/14, il Teatro Pavarotti di Modena gli ha commissionato una nuova opera lirica, Olympia.2000, che ha debuttato con grande successo di pubblico e di critica (recensioni di Guido Barbieri su “Repubblica”, e di Federico Capitoni su “Classic Voice”). A un anno dalla scomparsa del celebre pianista e compositore Armando Trovajoli, è stato chiamato, in qualità di direttore d’orchestra e di compositore, a rendergli omaggio in una serie di concerti con la partecipazione dell’attore Enrico Montesano, riscrivendo per orchestra sinfonica molti dei lavori del maestro Trovajoli composti per il cinema e per il teatro.

Ha intrapreso collaborazioni anche con famosi artisti della popular music come Lucio Dalla, Enrico Ruggeri, Alexia, Mario Lavezzi, nonché composto musica per Cinema e TV. Una sua composizione originale è stata scelta come colonna sonora della campagna pubblicitaria Barilla, in onda dal 1999 al 2006. Ha orchestrato alcuni dei più importanti successi internazionali di Andrea Bocelli, come Con te partirò, Romanza e Canto della Terra, eseguiti in tutto il mondo. Ha arrangiato e diretto l’Orchestra RAI del Festival Di Sanremo nelle edizioni 2005 e 2009, ottenendo il primo posto nella votazione della Giuria di Qualità del Festival per il miglior arrangiamento. E’ stato membro e Presidente della Giuria di SanremoLab - Accademia della Canzone di Sanremo per tre anni consecutivi.

Come per tutti gli spettacoli di #Marinasummerfestival 2018, l’ingresso è gratuito e aperto a tutti.