L'Oroscopo di Corinne, scopri cosa ti riservano le stelle per questa settimana

ARIETE: leggermente peperini, impulsivi e nervosetti ve la piglierete per inezie anche con chi magari non ne può niente… Ma trattasi probabilmente di un eccesso di fiacca e di un paio di contesti o personaggi abbastanza indigesti che fareste bene ad ignorare anziché starci male o litigare… Apprestatevi comunque a giorni impegnativi e, se non già in vacanza, dedicate qualche oretta al relax o ad un salubre giretto. Soldini da recuperare e congiunto da spronare o consolare.

TORO: siete stanchi, stufi, spossati quindi, se non subentrano impedimenti, alzate le tende e chiudete i battenti anche perché l’autunno sarà abbastanza impegnativo e se non staccate adesso lo spinotto vi troverete in seguito ad ansimare… Dei fatterelli curiosi e la linguetta biforcuta di una viperetta motiveranno irritazione ma fregatevene altamente e pensate a voi stessi! Curate altresì l’alimentazione limitando salsine, intingoli e fritti a favore di tanta frutta e verdura.

GEMELLI: dovreste stare attenti in quanto, malgrado il periodo non sia malvagio, la minima distrazione potrebbe costare caruccia, farvi perdere dei quattrini o portarvi a smarrire incartamenti od oggettini… Una sorpresa o un comunicato inaspettato vi lascerà senza fiato e un bislacco elemento comportandosi malamente desterà indignazione. I maschietti siano espliciti con una donzella che si è fatta delle strane idee e le donne nate in giugno salvaguardino salute ed interessi.

CANCRO: non tirate troppo la corda e, se fattibile, evadete dalla routine: solo così ripristinerete una mente ed un fisico danti segni di spossatezza… Alla faccia di Saturno vi caverete un pallino, parteciperete ad un ritrovo carino, effettuerete un acquisto stuzzichino o riceverete risposte tanto attese… Tra le pareti domestiche tirerà aria di burrasca causa la zucconaggine altrui o per un guizzo di permalosità alimentata da un discorso mal interpretato. Pancino o stomaco incomodato.

LEONE: la noia risulterà un optional nel corso di una settimana più cocente dell’afa incombente… Diverse infatti saranno le faccende da sbrigare compreso un tipo da ammansire, una femmina da capire, una bisticciata conclamata, il rinvio di un appuntamento o delle incavolature per l’altrui assurdo comportamento. In compenso gioirete per un regalino, una telefonata un messaggino oppure aderirete ad uno spettacolino o manifestazione.

VERGINE: statevene in sordina ad aspettare che gli eventi maturino evitando di andare in tilt per questioni implicanti l’attività, gli affetti, l’abitazione o il contegno di un marpione… Contattate degli amici per un caffè, un fuori porta, una grigliata, non date adito a sordidi pettegolezzi e fate valere diritti e priorità… Tra giovedì e lunedì qualche nativo dovrà prendere una decisione, qualcun altro invece si trastullerà sotto il solleone… Possibili sbalzi di pressione.

BILANCIA: fino al 13 agosto Marte vi sostiene: approfittatene al fine di sistemare questioni sospese, assaporare l’attimo fuggente, domandare delle delucidazioni a chi non sa dare esatte spiegazioni, variare look, tradurre in pratica un progetto… Se in procinto di partire per le sospirate ferie abbiate l’accortezza di mettere l’antifurto in casa e siate prudentissimi sulla strada. Visite, incontri casuali o scorpacciate serali. Noie connesse ad un aggeggio usato abitualmente.

SCORPIONE: se vi state ponendo un fracco di interrogativi riguardo l’amore, il lavoro, le finanze sappiate che presto la matassa si sbroglierà a patto ovviamente di crederci fermamente e di mutare ciò che rende inappagati e sconfortati… Un viavai di contraddittorie informazioni vi manderà nel pallone e una profferta non andrà scartata visto che porterà con sé il germe della trasformazione. Il 10 agosto buttate gli occhi all’insù ed esprimete un desiderio: le stelle lo esaudiranno…

SAGITTARIO: appellatevi alle risorse interiori, all’ottimismo e alla speranza al fine di sconfiggere un momento di défaillance e frequentate gente positiva, girando alla larga dai lagnosi e da quelli che propendono a scaricarvi addosso le proprie preoccupazioni visto che ne avete già a sufficienza per conto vostro… I vacanzieri, a parte un minuto imprevisto, se la spasseranno, mentre chi è ancora al rusco verrà colto dall’affanno. Serate interessanti. Innamoramenti per adolescenti.

CAPRICORNO: la tenacia verrà premiata…. A forza di insistere sul medesimo argomento pianterete un chiodo persino nel cemento, riuscendo in un intento o alleggerendovi di un fardello… Sgobbare vi rende merito ma poiché non siete fatti di ferro, almeno a ferragosto, chiudete baracca, burattini e librate verso il luogo preferito…Da un paio di conoscenti giungeranno novelle sorprendenti, un anzianotto impensierirà e un arnese si guasterà… Abbuffate a prova di colesterolo.

ACQUARIO: amate e rispettate chi si è sempre fatto in quattro per voi evitando di rimuginare o rivangare cose pertinenti ormai il passato… Soltanto così vivrete e farete vivere pacificamente chiunque vi attorni… Poi pensate seriamente ad andarvene per un pochino dal solito ambiente magari ai monti, ala mare, in collina, non importa: l’essenziale è che calmiate i bollenti spiriti e sappiate ciò che volete. Vincite per gli habitué del lotto o lotterie varie.

PESCI: vivere alla giornata conviene e se qualcosina toglie serenità non angustiatevi: indipendentemente dagli sbalzi umorali, almeno per il momento, tutto si inquadrerà… Una nota stonata proverrà dall’invidia da cui siete attorniati, da un amoretto transitorio o da una storia senza arte né parte…Tutelatevi contro furtarelli, badate a dove parcheggiate, attenetevi ad una salubre dieta alimentare e non fatevi infinocchiare… Semaforo verde per chi parte per le vacanze.