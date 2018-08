5 tendenze moda mare 2018: i costumi per essere cool e alla moda anche in spiaggia

Questa estate la moda ci viene in soccorso, sì perché finalmente è tornato di moda il costume intero! Già mi sembra di sentire mormorare le amanti del bikini e della tintarella, perché si sa il costume intero non è il più adatto ad abbronzarsi, ma è sicuramente un asso da giocare per un istantaneo effetto lifting, sì perché contiene, sostiene e slancia! Quindi, se nella tua collezione di costumi non ne hai uno così, è il caso di farci un pensierino. Al momento ne troverai per tutti i gusti e gli stili, da quelli asimmetrici e mono spalla a quelli in tinta unita sgambatissimi in stile Baywatch.

Ecco allora 5 tendenze della moda mare 2018:

1) LOGO STYLE: scritte e loghi su costumi lo rendono immediatamente uno stile allegro e frizzante. Uniti o rigati, ne troverai per tutti i gusti, ideale per chi ama i colori e divertirsi. Se scelto poi con la frase giusta può anche regalare un prezioso assist nella ricerca di nuove amicizie.

2) SPORTY STYLE: questo stile è adatto alle più sportive di noi o a chi, senza sforzo, ha la fortuna di avere un fisico asciutto e atletico. Ispirato agli sport acquatici, racchiude in se l'amore per il fitness e per uno stile di vita pieno di divertimento. Lo stile è audace, sportivo, grafico. La funzionalità è sottolineata da cerniere, nastri e tagli che ne sottolineano la flessibilità. E' il costume giusto per te se non ami stare tutto il giorno sdraiata al sole, ma ami essere attiva anche in spiaggia.

3) RAINFOREST STYLE: le sfumature della foresta, densa di marroni, terre bruciate e di tonalità verde palma, ispirano questo stile. Qui i tessuti, anche se artificiali, prendono spunto dalla natura: lisci come pelle, pelosi o simili al guscio della tartaruga. In alcuni casi strappi e rattoppi, nastri e strisce di tessuto creano effetti onda, ruvidi e fluttuanti. Qui la parola d'ordine è libertà, è infatti uno stile adatto a chi ama la natura nella sua forma più selvaggia.

4) ARTISTIC & GEOMETRIC STYLE: caratterizzato da disegni innovativi, colorati e divertenti. Queste fantasie imitano e rielaborano la waste-art, la moda e il trash. Colori luminosi si uniscono a modelli sexy e da ragazzina: piccoli bichini, brasiliani, tagli asimmetrici. Bellissimo se abbinato ad accessori colorati in pieno stile pop art, è l'ideale se amate l'arte in ogni sua forma.

5) HIPPIE BOHO STYLE: l'ispirazione è sempre quella in stile coachella, ma più più chic. Stampe gipsy e fantasie astratte incontrano righe e motivi floreali, i dettagli crochet sono il must have di sempre. Per chi ama uno stile nomade, irriverente e ribelle.

La moda con le sue infinite proposte, ci consente di esprimere noi stessi, le nostre passioni, ciò che siamo. Ricorda quindi di non seguire pedestremente i dictat della moda, ma di scegliere fra tutte le proposte quella che più ti rappresenta!

“La moda è quella che viene suggerita e che spesso è meglio evitare, lo stile invece quello che ciascuno ha e deve conservare nell'arco della sua vita” (Giorgio Armani)

photos: courtesy of Pinterest