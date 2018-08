Crollo del Ponte Morandi: oltre 35 morti, si scava tra le macerie (VIDEO e FOTO)

Un crollo improvviso e gravissimo ha troncato in due il Ponte Morandi, sull'autostrada che attraversa il ponente di Genova. Sul posto, immediato l'intervento di vigili del fuoco, soccorsi e forze dell'ordine.

Il cedimento è avvenuto poco prima di mezzogiorno. Una veduta impressionante quella del ponte distrutto. Le macerie sono cadute sulla sottostante via Fillak, a Rivarolo.

Dalle prime informazioni ricavate dai pompieri e dalla protezione civile, si sarebbe trattato di un cedimento strutturale.

Sulla A10 Genova-Savona tra il Bivio per l' A7 Genova-Serravalle e Genova Aereoporto, in entrambe le direzioni si è resa necessaria la chiusura del tratto. Sul tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Inoltre per tale motivo si sono formate code sull' a12 Genova-Rosignano Marittimo verso Genova a tra Genova ESt e il Bivio per l' A7 verso Genova e sull' A7 tra Bolzaneto e il Bivio per l' A10 Genova-Savona.

Numerose le auto rimaste incastrate e schiacciate dai pesanti detriti del ponte crollato, mentre alcuni mezzi pesanti sono finiti nel torrente Polvecera. In via precauzionale sono state sgomberate alcune palazzine più vicine alla parte di ponte che non è crollata.

Le macerie del viadotto hanno sfiorato i capannoni di Ansaldo Energia. L'ingresso della fabbrica si trova proprio sotto il ponte, ma il crollo ha interessato una campata situata a pochi metri di distanza che è precipitata su un'area di parcheggio.

Sono 35, al momento, le vittime accertate del crollo del ponte. Ancora in corso la conta dei feriti, sinora indicati nel numero di 11. Tra le vittime già rinvenute anche un bimbo.

"La città non è in ginocchio, saprà reagire, ha affermato con vigore il sindaco di Genova Marco Bucci al termine della riunione in protezione civile sul crollo del viadotto. "La città saprà continuare suo percorso di crescita", ha detto Bucci che ha ringraziato "i molti Comuni e aziende italiani che si sono resi disponibili aiutarci".

"La nostra preoccupazione è l'attività di soccorso per le vittime e per i feriti, poi stiamo lavorando anche per creare una viabilità alternativa soprattutto in vista dei rientri dei turisti nei prossimi giorni". Lo ha affermato il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, a margine del comitato operativo in corso a Roma. "Abbiamo in campo più di 240 unità dei vigili del fuoco, provenienti anche dalle altre regioni - ha concluso - Due reggimenti del genio e poi un coordinamento in prefettura e in Regione".

"In relazione al crollo di parte del viadotto Polcevera sull’A10 - Autostrade per l’Italia comunica - che sulla struttura, risalente agli anni ‘60, erano in corso lavori di consolidamento della soletta del viadotto e che, come da progetto, era stato installato un carro-ponte per consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione. I lavori e lo stato del viadotto erano sottoposti a costante attività di osservazione e vigilanza da parte della Direzione di Tronco di Genova. Le cause del crollo saranno oggetto di approfondita analisi non appena sarà possibile accedere in sicurezza ai luoghi".