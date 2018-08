Crollo del ponte Morandi, Di Maio: "Avviate le procedure per il ritiro della concessione ad Autostrade. Controlleremo tutti i viadotti"

Una tragedi ache secondo molti era annunciata e forse con nomi e cognomi tra i responsabili.

Forti le dichiarazioni del Vice Premier Luigi Di Maio che dichiara di voler chiedere le dimissioni dei vertici di autostrade e di voler accertare le responsabilità.

Afferma Di Maio: "Oggi sono a Genova con il ministro dei trasporti Danilo Toninelli e gli uomini che si occupano dei soccorsi e della sicurezza. Le responsabilità di questa tragedia si perdono negli anni."

"I responsabili della tragedia di Genova hanno un nome e cognome, e sono Autostrade per l'Italia. Per anni si è detto che le gestioni private sarebbero state migliori di quelle statali. E così, oggi, abbiamo uno dei più grandi concessionari europei che ci dice che quel ponte era in sicurezza e non c'era niente che facesse immaginare il crollo. Autostrade doveva fare la manutenzione e non l'ha fatta. Incassa i pedaggi piu' alti d'Europa e paga tasse bassissime, peraltro in Lussemburgo. Bisogna ritirare le concessioni e far pagare le multe. Il ministro Danilo Toninelli ha già avviato le procedure per il ritiro della concessione e per comminare le multe. Se un privato non è in grado, le autostrade le gestirà lo Stato. Prima di tutto si dimettano i vertici!".

Intanto oltre Genova lo sguardo si allarga anche ad altre situazioni simili in tutta Italia (in provincia di Savona vengono subito alla mente i piloni sull'A6). A tal proposito Di Maio afferma : "Avvieremo i controlli anche sulle altre infrastrutture in Italia".

La Società Autostrade nel frattempo sottolinea come la struttura fosse attenzionata e sottoposta a continui atti di manutenzione.