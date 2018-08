Le donne preferiscono gli uomini alti: 10 accorgimenti per sembrare più slanciati

La spiegazione arriverebbe dagli scienziati dell’Università dello Utah, i quali sostengono infatti che alla base ci sia una motivazione evoluzionistica. I nostri progenitori camminavano a quattro zampe, poi col tempo impararono a camminare eretti; questa posizione gli permetteva di guardare il mondo da un'altra prospettiva e di avere un certo vantaggio rispetto agli altri animali, soprattutto nelle situazioni di lotta e di combattimento. Il professore di biologia David Carrier sostiene che sia proprio la posizione eretta a determinare nelle femmine una preferenza per il maschio più alto. Ad una altezza maggiore le donne associano inconsciamente salute, potere e intelligenza, fattori che essendo considerati un plus genetico, influenzano la scelta del partner.

Ecco allora 10 consigli di stile per sembrare più alti:

1) NO ai RISVOLTI ai pantaloni: questi infatti, interrompendo la linea verticale che si crea dalla gamba al piede, tagliano la figura in orizzontale, ottenendo l'effetto opposto.

2) NO alle CINTURE, soprattuto se in colori a contrasto: queste infatti creano una linea orizzontale che taglia la figura "accorciandola", per questo motivo, se proprio non puoi farne a meno, l'ideale è di "cammuffarla" scegliendola in tinta con il pantalone.

3) NO a PANTALONI a VITA BASSA che accorciano ulteriormente le gambe e sì ai pantaloni a vita alta. Spostando la linea orizzontale che separa busto e gambe un po' più in su (alzando il punto vita), creeremo l'illusione di gambe un po' più lunghe e quindi di maggiore altezza.

4) Evita maglie e GIACCHE troppo LUNGHE (sotto il sedere) questa scelta infatti accorcia visivamente le gambe, schiacciando ulteriormente la figura verso il basso.

5) SI alle BRETELLE se rispecchia il tuo stile e se sei magrolino queste infatti allungano la figura e ampliano il busto, attenti a questa scelta se hai grasso addominale in eccesso (la pancetta), in questo caso meglio tralasciarle. Tutto ciò che ti farà sembrare più grasso ti renderà immediatamente anche più basso...meglio evitare!

6) Se indossi una giacca, oltre a valutare bene sulla sua lunghezza, scegli con cura i REVERS: revers larghi se hai spalle importanti, revers stretti se hai spalle minute; anche l'altezza dei bottoni è decisiva per allungare la figura; non rinunciare a chiudere la giacca, fatti consigliare piuttosto da un buon sarto per trovare il punto perfetto di spacco fra collo e bavero.

7) LOOK MONOCOLORE: questo semplicissimo accorgimento determina un immediato effetto slanciante. La lettura verticale del corpo viene agevolata dalla mancanza di interruzioni cromatiche, amplificando le linee verticali del corpo.

8) Anche il taglio di capelli può farti guadagnare qualche centimetro: prediligi capelli rasati ai lati e più lunghi sulla sommità della testa. Lo styling qui è decisivo, creando volume sulla sommità del capo il tuo viso sembrerà più snello e con lui anche tu.

9) Tra tutte le fantasie possibili, prediligi le RIGHE VERTICALI: strettissime se sei più magro e un pochino più larghe se il tuo busto è ampio.

10) SI alla CRAVATTA: questa infatti crea una linea verticale che interseca il busto, slanciando la figura; per amplificare ulteriormente questo effetto sceglila nel colore del pantalone, stretta se sei minuto, larga se hai un busto più pieno.

Oltre all'abbigliamento ci sono altri piccoli "trucchi" per sembrare più alti:

- Mantenere una posizione eretta sia quando sei in piedi sia quando sei seduto.

- Dimagrire un pochino e fare sport. La pancetta è una di quelle cose che ci rende immediatamente più tozzi, qualche seduta di palestra potrà migliorare immediatamente questo aspetto.

- Fare nuoto: trascorrere lunghi periodi di tempo in acqua allevierà la compressione vertebrale, riducendo il naturale schiacciamento che la forza di gravità agisce costantemente sulla nostra schiena.

Gli studi scientifici dimostrano questa propensione delle donne a scegliere uomini più alti, ma non darti per vinto, la verità è che le donne tendono a scegliere il partner migliore per la loro ipotetica progenie, quindi sii protettivo ma non soffocante e soprattutto lavora per diventare la versione migliore di te stesso, questo supera di gran lunga qualsiasi preminenza in fatto di centimetri.

"Se non puoi essere un pino sul monte, sii una saggina nella valle, ma sii la migliore, piccola saggina sulla sponda del ruscello.

Se non puoi essere un albero, sii un cespuglio.

Se non puoi essere un’autostrada, sii un sentiero.

Se non puoi essere il sole, sii una stella.

Sii sempre il meglio di ciò che sei.

Cerca di scoprire il disegno che sei chiamato ad essere. Poi mettiti con passione a realizzarlo nella vita."

(Martin Luther King)

Per qualsiasi informazione, consiglio o approfondimento, contattami sulla mia pagina Facebook https// www.facebook.com/shoppingforharmony/ oppure scrivimi in redazione alla mail fashion@targatocn.it !

Sarò felice di risponderti!