Ancora tanti eventi nel primo weekend di settembre in provincia di Savona

Alassio: Il 1° settembre alle ore 21,30 il palco di Piazza Partigiani vedrà il ritorno di Gerry Scotti, notissimo e apprezzato presentatore televisivo, che da sempre ha legato il suo nome e volto al premio Alassio Cento Libri. Sarà lui a guidarci nella serata alla scoperta del romanzo di Roberto Alajmo, vincitore del premio, “L’estate del ‘78”, edito da Sellerio. Tra i due eventi, sabato 1° settembre alle ore 19, sul Molo di Alassio un appuntamento che ai contenuti del Premio Letterario e dei suoi protagonisti, unisce glamour e bellezza: “Il Gramsci ad Alassio: Bellezza, Cultura e Glamour in onore del Premio Letterario 2018” è infatti un’iniziativa che il Gramsci, rinomato ristorante torinese, da febbraio presente anche nella città del Muretto, ha voluto organizzare per salutare a modo suo la chiusura della stagione estiva gemellandosi appunto col Premio Letterario Alassio Cento Libri - Uno Scrittore per l’Europa 2018. Il tocco di costume non poteva mancare: Cristina Chiabotto ex Miss Italia e soprattutto volto noto della pubblicità e della moda sarà infatti madrina della serata, affiancata da Gerry Scotti che insieme a Ernesto Ferrero, ex patron del Salone del Libro di Torino e oggi presidente della giuria del Premio Letterario, ricoprono la carica di ambasciatori onorari.

Albenga: Festa dell’Unità, fino al 1° settembre dalle ore 19, Piazza San Domenico, Albenga. Un nome una storia, non serve dire altro sulla Festa dell’Unità!

“Made in Italy… in 500 sotto le torri”, domenica 2 settembre 2018, dalle ore 8 alle ore 12, Piazza San Michele e Centro Storico, Albenga. I raduni automobilistici hanno un che di speciale: si è bambini, e ci si sente attirati dal rumore dei motori; si è ragazzi, e si sogna, presa la patente, di tenere una macchina come per esibirla; si è adulti, e si invidia chi riesce a tenere le macchine sempre a lucido; si è anziani, e si ricordano i bei vecchi tempi, di cui quelle macchine sono simbolo superstite.

Torna, per la quarta edizione, il raduno di Fiat 500 ad Albenga! L’evento vedrà coinvolti Piazza San Michele e le vie del Centro Storico!

Fino al 2 settmbre presso le sale del Museo Sommariva di Albenga mostra personale dedicata alla pittura di Angelo Licari, artista siciliano di acuta e ironica sensibilità.

Loano: Si svolgerà sabato 1 settembre a Loano, alle 21.30, presso l’Ocean Bay Club NewBfly, Lungomare Madonna del Loreto 14, il primo concorso nazionale MISS CURVY ANGEL dedicato alla bellezza ‘morbida’ femminile.

Le superstar del wrestling americano targato IWS arrivano per la prima volta ospiti della prestigiosa cornice di Marina di Loano con il celebre “IWS The American Wrestling Summer Show”, il più importante spettacolo di wrestling dell’estate. A Loano il doppio appuntamento live, ad ingresso gratuito, è in programma per sabato 1 e domenica 2 settembre, quando saliranno sul ring della Italian Wrestling Superstar i migliori campioni del wrestling mondiale ed internazionale.

Finale Ligure: Tradizionale mercatino dell’antico e dell’usato, che si tiene a Finalborgo la prima domenica e sabato antecedente di ogni mese. La merce esposta spazia dal mobile antico e pregiato agli oggetti tipici dei “mercatini delle pulci”.

Pietra Ligure: Raccontare e promuovere un territorio attraverso la sua cucina, i suoi prodotti, la sua gente, la sua storia enogastronomica: è la filosofia della Gastronomica, storico appuntamento con i piatti della cucina tradizionale ligure che anche quest’anno porterà nel centro storico di Pietra Ligure il primo settembre oltre 40 cuochi a rappresentare tutta la Liguria. Confermata la collaborazione con Slow Food e la condivisione dei valori che ispirano il sodalizio fondato da Carlin Petrini.

Finale Ligure: Raduno di Maggiolini e derivati VW aircooled.

Sabato 1 Settembre

- Dalle ore 9: apertura iscrizioni e accoglienza equipaggi sulla passeggiata a mare di Finale Ligure / show & shine / pranzo libero

- Ore 17.30: partenza e spettacolare cruising sull’Aurelia per raggiungere l’altopiano delle Manie e il campeggio Terrerosse dove organizziamo la cena e la serata: non sarà possibile in ogni caso sostare sulla passeggiata di Finale oltre le ore 20.00

- Dalle ore 22.30 in poi… RiVWiera BIG PARTY: concerto con la rock&roll band “Tondelayo’s Flight” e a seguire dj set

Domenica 2 settembre

- Dalle ore 9: riapertura iscrizioni e accoglienza equipaggi sulla passeggiata a mare di Finale Ligure / show & shine

- Ore 12.00: aperitivo offerto in loco

- Ore 13: pranzo libero

- Ore 16: premiazioni e saluti!

Sabato 1 settembre appuntamento con vari gotti fritti Tra le proposte: pesci fritti, focaccini del finale, frittelle dolci e salate, testaroli al pesto, baccalà alla catalana, antipasti con formaggi e torte di verdure, dolci della tradizione, vini del territorio, birre artigianali e diverse sfiziosità per aperitivi sfiziosi.

Il Complesso di Santa Caterina, in Finalborgo a Finale Ligure, è uno dei contesti monumentali più suggestivi della riviera di ponente. Dall’ 1 al 23 Settembre ospiterà “Filo di Arianna”, la mostra di Vittorio Varrè che, per l’occasione, presenterà in prima assoluta l’installazione “Dragon Core”, una esplorazione multidimensionale di “Dragone”, il dipinto riportato in particolare sul manifesto dell’evento. Inaugurazione sabato 1° settembre alle 18.00. Visitabile fino al 23 settembre, tutti i giorni dalle 15.00 alle 20.00; chiuso il lunedì. Ingresso libero.

Mioglia: Torna nel primo weekend di settembre a Mioglia la classica “Sagra del Bollito”, un appuntamento di consolidata tradizione, che giunge quest’anno al traguardo storico della 41° edizione! La Sagra si svolgerà presso l’area delle feste del “Capannone Comunale” in via S. Giovanni Bosco sabato 1 settembre a partire dalle ore 19.00.

Quiliano: I prodotti del nostro territorio con Agrigusta in località Orso, piazza Costituzione e Centro Storico. SABATO 1 SETTEMBRE

Area giardini Via Roma angolo traversa Ajdovscina

ore 10.00 – Apertura esposizione del bestiame e delle macchine agricole in collaborazione con Associazione Volontari Protezione Civile di Quiliano e allevatori locali

“Cavalgiocare” Giochi, bambini e cavalli a cura dell’Associazione Mucchio Selvaggio

Centro Storico

Ore 12.30 – Apertura ristorazione presso SMS Fratellanza Quilianese

Ore 17.30 – Premiazione Fiera del Bestiame

ore 18.00 – Alla scoperta del nostro territorio. Storia, cultura e tradizioni

in collaborazione con l’Associazione Culturale Aemilia Scauri

Ore 19.30 – Apertura ristorazione

ore 21.00 – Musica nel borgo

“Never too Late”

Dj set RobertoDj

DOMENICA 2 SETTEMBRE

Località Orso

ore 10.00 – Palazzetto dello Sport – Apertura Mostra della fisarmonica ed esibizione di fisarmonicisti (ingresso libero) a cura dell’Associazione ANTEAS

ore 11.00 – Degustiamo in amicizia e in allegria

Confronti amichevoli tra produzioni e storie diverse

Quiliano e la Comunità dei Comuni Mâconnais Val de SaÔne

Un vitigno, tre vini: Buzzetto, Mataossu, Lumassina

Sorprese gustose con la partecipazione dell’Associazione Cuochi Savona

Centro Storico

Ore 12.30 – Apertura ristorazione presso SMS Fratellanza Quilianese

Palazzetto dello Sport, Piazza Costituzione

Ore 15.00/19.00 – Esibizione di fisarmonicisti di tutte le età

Ore 17.00 Visita guidata a Villa Maria, ritrovo piazza Costituzione, a cura dell’Associazione Culturale Aemilia Scauri

Centro storico

ore 19.30 – apertura ristorazione

ore 20.00 – fisarmoniche nel borgo

piazza Costituzione

ore 21.30 – “Progetto Festival Band” the best of Sanremo

Durante la manifestazione:

Agrigusta…in treno. Percorso gratuito con trenino turistic

Spazio giochi bimbi a cura del Comitato del Borgo

Spazio gioco delle bocce a cura dell’Associazione AUSER Filo d’Argento

Mostra missionaria del centro Africa e del Perù a cura dei Frati Cappuccini liguri

Street art lungo la Passeggiata del Centro Storico in collaborazione con il SACS

Vado Ligure: VADO MUSIC FEST 2018 evento ad ingresso libero. Il programma per sabato 1 Settembre vede le esibizioni di ZIBBA, Healness, Fusi Orari. Presentano la serata: Sabrina Calcagno e Lello Ceravolo.Saranno presenti stand gastronomici, street food Street Gang e band merchandising (dalle ore 18,00).

Nell’area dell’evento e disponibile connessione internet Wi-Fi Free.

Albissola Marina: Il corpo diventa tela e spazio creativo per gli artisti in gara ad Albissola Marina il 1 settembre 2018 per “Pintura, body art & creative make up contest by Albissola”.Per il secondo anno consecutivo, Albissola Marina accoglie tra i suoi caruggi che sprigionano estro creativo, questa arte tanto nuova quanto effimera.

Sulla pelle dei modelli infatti, gli artisti interpreteranno il tema del contest :”MITOLOGICO PROFONDO BLU”, creando opere che avranno la breve vita della manifestazione e che si scioglieranno poco dopo nel tempo di una doccia. La manifestazione, che nasce grazie alla collaborazione con GV make up Academy di Torino by Kryolan, vedrà i concorrenti in gara per il body painting dalle 12 alle 18, per il creative make up dalle 18 alle 20 , e i maestri Daniele Piovano e Greta Volpi in esibizione dalle 16 in poi, nelle vie e piazze del Centro Storico.Alle 21.30 circa esibizione finale delle opere e premiazione sul PalcoAMare sul Lungomare degli artisti (zona fronte Spiaggia libera attrezzata le Vele).Trovate tutte le info per venire a ammirare gli artisti e per le iscrizioni alla pagina www.facebook.com/Lovealbissolalove/ e su www.lovealbissola.jimdo.com.

Domenica 2 settembre 2018, alle ore 21:15, Piazza della Concordia, Albissola Marina Parole UBIKate in mare – Incontro con Marco Damilano e presentazione del libro “Un atomo di verità. Aldo Moro e la fine della politica in Italia” (Feltrinelli).

Celle Ligure : La notte cambia colore a Celle Ligure e da bianca diventa color melanzana, grazie al grande appuntamento gastronomico della Notte Viola in programma sabato 1 settembre! L’evento, alla sua terza edizione, è organizzato dal Consorzio Promotur, con il patrocinio del Comune di Celle Ligure, della Provincia di Savona, della Regione Liguria, della Camera di Commercio Riviere di Liguria e la partecipazione di 21 locali del centro storico e del lungomare. La formula è quella che ha fatto il successo delle manifestazioni gastronomiche cellesi: l’eccellenza del cibo, la cultura del mangiare bene e la tradizione dello streetfood. A partire dalle ore 19 ristoranti, bar, stabilimenti balneari, gastronomie e focaccerie aderenti prepareranno piatti dedicati alla melanzana, abbinati ad altre eccellenze gastronomiche, da gustare in piedi, insieme ad un bicchiere di vino e ad una birra, come da tradizione del cibo di strada.

Varazze: Sabato 1 settembre 2018, Ascom Confcommercio Varazze ha organizzato un grande Desbarassu per le vie della città con occasioni di acquisto uniche e irripetibili. In questo modo i Commercianti di Varazze vogliono salutare l’estate. Dalle 10 della mattina fino alla sera i vari negozi esporranno i loro prodotti con bancarelle colorate che animeranno le strade del centro storico con promozioni, creando una vera e propria caccia alle migliori occasioni di fine stagione per i turisti ma anche per i residenti.

A Varazze ritorna il consueto appuntamento con le festività al Santuario di N. S. della Croce che si svolgeranno dall'1 al 9 settembre. Il primo appuntamento sarà sabato 1 settembre con la processione che partirà alle ore 21 dalla chiesa di San Rocco. La Confraternita di San Rocco e di Nostra Signora della Croce Castagnabuona invita partecipare numerosi e a scoprire, per chi ancora non lo conoscesse, un luogo di preghiera molto raccolto e suggestivo.