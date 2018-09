Albissola, riprendono i lavori di manutenzione ordinaria sul torrente Sansobbia

"In questi giorni riprendono i lavori di pulizia e di manutenzione ordinaria del torrente Sansobbia e degli alvei dei rivi minori Basci e Sodino. Nel corso dell’estate si è già provveduto anche alla pulizia del Rio Bruciati nel tratto di Via Barrili a scendere - commenta in una nota Luigi Silvestro, assessore ai lavori pubblici e difesa del suolo del Comune di Albissola Marina - Complessivamente tutti questi vari cantieri dureranno per un periodo di circa 4 settimane consecutive, fatto salvo sospensioni dovute ad eventi meteorologici avversi".

1) RIO BASCI: è il primo cantiere avviato in questa fase pre autunnale, ed è suddiviso in due lotti: il primo lotto dei lavori è iniziato giovedì 13 settembre u.s. e riguarda la pulizia del tratto centrale del rio compreso tra il parcheggio dei Ceramisti a salire fino al viadotto autostradale, con sfalcio della vegetazione infestante, taglio e trasporto fuori dal letto del fiume di eventuali alberi caduti e/o potenzialmente pericolosi in caso di forti piogge. I lavori sono stati affidati alla ditta Liguria Verde s.a.s. di Albisola Superiore. Il secondo lotto dei lavori invece, riguarda la rimozione con mezzi meccanici e manuali del materiale sedimentato all’interno della tombinatura del rio Basci compresa tra lo sbocco a cielo aperto lato mare sino all’intersezione dello stesso con Via Repetto, in corrispondenza del salto di livello presente a causa dell’attraversamento della condotta fognaria comunale principale. Detto intervento di pulizia e messa in sicurezza è affidato alla Ditta Olivieri s.r.l. di Albisola Superiore ed avrà inizio a partire dal giorno 1 ottobre p.v. per una durata di 30 giorni prorogabili in caso la situazione meteorologica non consentisse di lavorare in condizioni di sicurezza.