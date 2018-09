"Game of Kings", successo per la prima genovese: raddoppia l'appuntamento nel savonese (VIDEO)

"Game of Kings" è approdato sul grande schermo e ha aperto i sipari con la prima data di Genova (sold out) che ha visto uscire il cast tra gli applausi di circa 400 persone. Quasi raggiunto il secondo sold out (sempre al multisala America di Genova, martedì 2 ottobre), mentre raddoppia l’appuntamento nel savonese con il Cinelux di Millesimo che proietterà i primi 4 episodi di GOK giovedì 18 ottobre alle ore 21. Costo 5 euro, acquisto direttamente in biglietteria come per il gran finale di Pietra Ligure (paese di origine di Dario Rigliaco, ideatore della serie) in programma il 26 ottobre al cinema teatro Moretti, sempre alle ore 21.

"Pellicola avvincente, gli attori anche se non professionisti rendevano coinvolgente una trama ben scritta e arricchita da location spettacolari, sembrava di essere in Scozia".

"Se la mattina seguente ci si sveglia e si ripensa a ciò che si è visto la sera prima al cinema, allora vuol dire che avete fatto centro".

"Una storia che ti trascina dentro, non posso aspettare un anno per la seconda parte. Non ce la faccio”.

"Guardare GOK e vedersi gli attori, il regista e l’autore seduti intorno a me è stata una sensazione eccezionale".

Questi solo alcuni dei commenti a freddo, che la D&E Animation ha ricevuto sui propri canali da alcuni spettatori.

Chi ben inizia è a metà dell’opera, quindi a "Game of Kings" non resta che cavalcare l’onda e affrontare questo mese di grande schermo con tanto ottimismo. La Liguria è il fulcro del progetto, e lo sarà anche in futuro, nel 2019 per la seconda parte che vedrà il primo ciak a marzo dell’anno prossimo, esclusivamente in location della nostra regione e del regista (Gioele Fazzeri) oltre che dello sceneggiatore.

La prima serie fantasy/medievale autoprodotta in Liguria porta una bella novità: un genere "straniero" che finalmente nasce nel nostro paese e da novembre, sul web, sarà svelato anche oltre confine con l’obiettivo di concorrere ai festival nazionali ed internazionali per le web series. Nonostante i limiti di budget di un’autoproduzione, l’inizio è stato scoppiettante, superando anche le aspettative.

Inoltre, tra le curiosità e le novità di GOK, ce n’è una davvero esclusiva: il doppiatore di fama internazionale Christian Iansante (la voce italiana di Bradley Cooper, Jeremy Renner, Christian Bale giusto per citarne alcuni) ha omaggiato la produzione del grande progetto GOK della sua voce, che potrete ascoltare in esclusiva sulle versioni web degli spot della serie e all’inizio degli episodi.

Insomma, un regalo incredibile, se si pensa che tutto ebbe inizio da un’associazione culturale di appassionati che inseguivano un sogno e che ora stanno vedendo prender forma sempre di più, nel modo più reale possibile, questa favola.

Il primo web-spot con la voce di Christian Iansante:

Il trailer1 di "Game of Kings":