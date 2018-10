La manifestazione di Roma del Pd: prove di ripartenza e unità

Mi perdoneranno i miei lettori e il direttore di Savona News se (per una volta) smetto i panni graffianti di Beta Sigma e divento un semplice cronista politico al seguito dei 50 militanti del Pd savonese in viaggio verso la Manifestazione del PD in Piazza del Popolo Roma del 30 settembre “Per l’Italia che non ha paura: Europa, Lavoro, Equità Diritti, Libertà, Giovani,Giustizia, Cultura, Solidarietà, Sostenibilità e Futuro”.

E’ stata una domenica bestiale per mutuare la bella canzone di Fabio Concato!

Sveglia alle 4 del mattino e partenza dall’Eremo della Colla di Mresciu in Panda per Savona; anzi precisamente all’autogrill (dotato di Park) all’uscita dell’autostrada, dove era previsto l’arrivo del Pullman proveniente da Albenga per le 5,30.

Arrivo all’autogrill alle 5 in forte anticipo (caffè e bombolone alla crema) mentre iniziano ad arrivare gli altri militanti savonesi del PD (uomini e donne normali, diversamente vecchi, mezza età avanzata ma anche una decina di giovani)!

Si parte alle 5,50 con breve sosta a Varazze per far salire i piddini varazzini tra i quali la faccia “pensierosa” del mio amico Carlo Giacobbe, più rabbuiato del solito.

Sul pullman 50 persone (molte di più della manifestazione prima del Referendum costituzionale) con il Segretario Provinciale Giacomo Vigliercio, Cinzia Elisei della Segreteria cittadina (altri non pervenuti ma non vorrei sbagliare) e la capogruppo del Pd in Consiglio Comunale Barbara Pasquali.

Dalle 5 dal mattino continua a squillare Whatsapp, dove il Tesoriere Emanuele Parrinello, ha provveduto a costruire il gruppo chat “manifestazione Pd” per dare informazioni just in time (si fa per dire; ma con Panariello al comando è una sorpresa dietro l’altra). Il mio cellulare per la notifica Whatsapp ha un particolare suono parlante che induce ansia e sorriso (excuse me boss, you have a text message);

Ecco, un mix di ansia, paura, inquietudine pervade il pensiero collettivo dei militanti sul pullman; una domanda resta scolpita per ore nella nostra mente “come andrà?“ e una riflessione ci accomuna “se buchiamo questa sfida e la manifestazione non dovesse riuscire, per il Pd è finita”.

Prima sosta area di servizio di Serravalle sud sulla Firenze mare dopo 340 km con relative lamentele e ingiurie sussurrate di calvario (per prostatite, bisogni fisiologici, mal di schiena, etc) e prima positiva sorpresa: altri pullman in sosta provenienti dalla Toscana tirrenica non più rossa e target di militanti proprio come noi!

A Chi, però, parla senza sapere di cosa e senza connettere la voce o a Chi utilizza la scrittura da leone dietro la tastiera dei Social vorrei chiedere “ma ci siete o ci fate”? Cosa c’è di tanto strano sul fatto che la partecipazione alla Manifestazione fosse in maggioranza “anziana” e che ci fossero pochi giovani (sorpresa non è stato cosi. anzi c’erano tantissimi come mai si era visto) ma va bene lo stesso.

Allora aprite bene le orecchie: Savona, sì Savona e la sua Provincia sono l’area a più alta concentrazione di anziani over 65 al mondo e la Città capoluogo è la seconda più vecchia città del mondo dopo Kyoto in Giappone! Io non so più come dirlo e scriverlo da 18 anni; Cosa vi aspettate dalla “rappresentanza” sociale e politica?

L’Italia ha uno dei tassi di vecchiaia più alti al mondo (terzo) dopo Giappone e Germania, una percentuale di over 65 del 21% (Liguria 27% e Savona 29%) che non ha correlazioni con altre nazioni europee, una età media alta 48 anni neppure lontanamente confrontabile con i Paesi emergenti (27 anni) e un tasso di natalità bassissimo! Come volete che sia la qualità della militanza e della rappresentanza? Suvvia basta musse in corpo di guardia e pasquinate da fake news! Svegliatevi!

L’arrivo a Roma Cinecittà inizia a dissipare paure e riposizionare a sinistra il cuore: tanti ma tanti pullman e uno sciame di gente motivata e festante nella stazione della Metro che ci porterà alla fermata Flaminio, con carrozze della Metro piene e militanti stipati come sardine e avvolti nelle loro bandiere con i colori bianco, rosso e verde del Pd in agonia nei 30 minuti di percorso sino a Piazza del Popolo.

Arriviamo a Piazza del Popolo alle 13,30 (mezz’ora prima dell’ora formale ma virtuale) e il sentiment di paura-inquietudine si trasforma in un mix di liberazione e gioia: la piazza è quasi piena e il popolo del Pd ha saputo avere uno scatto di reni nel periodo più nero della sua storia; e, soprattutto, dare un’ultima possibilità non ripetibile (last chance) a Matteo Renzi e al Gruppo dirigente nel pollaio: noi ci siamo e ci saremo, siamo pronti a ricominciare da zero per risalire una china difficile, compromessa, faticosa e complicata; ma basta liti, chiudete la fase degli alterchi da mercato, della dialettica esasperata, pregiudiziale e pregiudizievole, mettetevi “in ascolto” dei militanti, degli elettori e della moderna società civile e ripartiamo daccapo con la esclusiva (e non alienabile) priorità dell’unità e delle convergenze sul merito programmatico; anche innovando su delicate questioni sulle quali abbiamo sbagliato, perso e sonoramente pagato in voti, consenso, credibilità e relazione persino con l’articolato mondo del lavoro e del ceto medio e non soltanto con gli ultimi (aggiungo io): la moderna immigrazione e emigrazione, il lavoro e i diritti ma anche i doveri, le opportunità, le competenze e la meritocrazia alternativa alla burocrazia, alla inclusione per chiamata parentale e clientelare, la produttività aziendale ma anche di sistema, le infrastrutture materiali e immateriali e le periferie.

Sì le Periferie delle grandi come delle medio grandi e piccole Città, intese non soltanto come centri di degrado, di carenza di servizi, di violenza ma come POLISFERIE nel senso di aree dove attivare i diritti di cittadinanza che non ci sono e la partecipazione democratica impedita dai poteri forti.

E’ inutile fare come lo struzzo: c’è molto da rivedere in termini di prospettive d’alleanza non solo a sinistra (occhio ai moderati), di piazza pulita d’impresentabili, lazzaroni da quartierino ed esemplari dalla doppia etica morale e comportamentale, magari proprio sul tema delicato e borderline sulla violenza alle donne a livello comunale, provinciale e territoriale e di una forte innovazione del Gruppo dirigente nazionale.

Se il Pd – con la manifestazione di ieri - voleva dimostrare di essere ancora una forza viva, la risposta di Piazza del Popolo dà fiducia al primo partito di opposizione, a prescindere se i partecipanti fossero 70 mila, 50 mila, 25 mila ! Ciò che io so (conoscendo bene quella Piazza e quella Città) è che alla buona performance dell’area di una Piazza che storicamente mangia persone, bisognerebbe aggiungere (per le limitazioni imposte sulla sicurezza dalla Legge Minniti) le migliaia di persone assiepiate tra la Porta del Popolo delle mura Aureliane e la Piazza, il migliaio di militanti sulla balconata superire del Pincio (dietro il palco centrale), le centinaia di persone sulla scalinata della Basilica di Santa Maria e le diverse migliaia di militanti fuori delle barriere verso l’antico caffè Rosati, via Di Ripetta, via del Corso e via del Babbuino.

Com’era bella Piazza del Popolo ieri: barbe bianche, magari con La Repubblica sotto braccio che si affiancavano a volti giovani di diverse nazionalità. Le bandiere del Pd si mescolavano al tricolore, ormai sdoganato anche nei cortei di sinistra, alle immancabili bandiere con i quattro mori e alle tantissime bandiere d’Europa.

Quello che i militanti hanno chiesto era il pluralismo non cristallizzato e giustapposto e che – in una siffatta logica innovativa - il Congresso di gennaio sia aperto a quella famosa “società civile” che per anni ha costituito il sistema nervoso della nostra storia.

Ma anche sull’Europa dovrà prevalere l’idea della socialità e dei diritti e una concezione avanzata di Europa dei Popoli non solo vincolata e costretta alle compatibilità dei vincoli imposti dalla comune moneta.

Quella piazza è stata un grande segnale di passione, di lucidità e di consapevolezza: una piazza che da un lato ha detto “abbiamo capito che quello che è avvenuto nel Pd (in termini di imbarbarimento della politica e di conduzione dirigistica e elitaria) va combattuto e contrastato”; e, dall’altro, ha dato un grande segnale “non dobbiamo solo resistere ma proporre un’alternativa al governo”.

Ciò che mi pare certo è che il vento sta cambiando e la luna di miele tra il popolo e il Governo del cosiddetto cambiamento va progressivamente esaurendo la spinta propulsiva e l’alto gradimento.

E’ tutto risolto? Il Pd è uscito dall’agonia dopo Piazza del Popolo? Affatto! Neanche per sogno! E’ appena iniziato un lento processo d’innovazione a rischio contraccolpi, rinculi e effetto boomerang; ma è assai bello sentire risuonare la voce di Bob Dylan e le note di “The Times They Are a-Changin” con le sue parole che ti fanno venire voglia di fare la rivoluzione anche da solo, anche ora: “Your old road is rapidly agin” “Please get out of the new one, If you can’t lend your hand, For the times they are a-changin”.

Ha fatto bene il Segretario pro tempore Martina ad affermare “Agli elettori che non ci hanno votato il 4 marzo. dico che abbiamo capito la lezione; vedo i nostri limiti ma a loro chiedo dateci una mano, perché questo governo è troppo pericoloso; perciò ora "serve un nuovo Pd per una nuova sinistra".

E, a dirla tutta, ha fatto anche bene Matteo Renzi a rispondere per le rime alla provocazione dell’ineffabile Ministro dell’interno “Salvini ha detto che eravamo quattro gatti? Si ricordi che i gatti hanno sette vite".