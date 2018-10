Finale, grande successo per la terza edizione del "FLOW Outdoor Festival by VIBRAM"

Quattro giornate durante le quali il Finalese e la sua comunità ha accolto appassionati, sportivi, pubblico ed atleti per far vivere loro un’esperienza outdoor da veri protagonisti. Come? Partecipando in prima persona alle oltre 25 attività in programma e alle numerose gare tra mtb, arrampicata e trail, dislocate in un contesto paesaggistico naturale straordinario fatto di pareti di roccia, mare, costa, entroterra, sentieri per la mountain bike e trail.