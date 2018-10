Torino: il Convegno Nazionale FISS alla Cavallerizza, 3 giorni per aggiornare e migliorare la pratica clinica quotidiana

Non vi sono dubbi sul fatto che il benessere sessuale rientra a tutti gli effetti nel contesto della qualità di vita di individuo. La sessualità implica caratteristiche differenti nelle varie classi di età. Molteplici possono essere le cause che possono determinare problematiche in senso negativo. Il tema delle disfunzioni sessuali ha assunto una notevole importanza nelle politiche di informazione e prevenzione sociale in ambito sanitario solo negli ultimi decenni. I dati emersi dalle differenti ricerche hanno evidenziato come le disfunzioni sessuali possano essere causa o conseguenza di disagi fisici o psicologici. I problemi di tipo cardiovascolare, ad esempio, possono indurre nell’uomo la disfunzione erettile, mentre gli stati di depressione in entrambi i sessi possono essere alla base del calo del desiderio. In ogni caso, esiste una stretta associazione che spiega come un’adeguata funzionalità sessuale è vista come una componente importante non solo della salute sessuale, ma anche della salute e del benessere in generale. In secondo luogo si è rilevata l’importanza che riveste il sesso all’interno della coppia, come base di un rapporto solido. Viceversa una mancata intesa potrebbe riflettersi sui tassi di divorzio, sulle violenze domestiche, e sulle difficoltà relazionali.

La Sessuologia moderna rappresenta uno degli esempi più significativi dell’importanza di una sinergia multidisciplinare e dell’interesse pragmatico di integrare tra loro diverse specialità (Psicologia, Psichiatria, Ginecologia, Endocrinologia e Andrologia).

Il Convegno Nazionale della Federazione Italiana Sessuologia Scientifica (FISS) si prefigge una discussione sui problemi relativi alla sessualità attraverso un approccio multidisciplinare con la partecipazione in qualità di discussant, oltre ai Sessuologi, di Andrologi, Ginecologi e Psichiatri.

Come da tradizione l’incontro è rivolto principalmente a Sessuologi Psicologi, Medici e Infermieri e saranno presenti relatori di chiara fama come Giorgio Abraham e Willy Pasini.

Verrà dato un ampio spazio alla discussione tra partecipanti ed esperti al fine di migliorare e aggiornare la pratica clinica quotidiana.

Scarica qui il programma completo e la scheda di registrazione: http://www.fissonline.it/pdf/congressonazionaletorino2018.pdf