Punteruolo rosso a Finale, Lega: "Problema enorme. A rischio l'identità del nostro lungomare"

Palme della riviera in pericolo a causa del punteruolo rosso.

A Finale Ligure la Lega prende posizione e sottolinea: "L’Amministrazione Frascherelli, dimentica di essere al governo della Città da ormai 5 anni, si accorge solo ora del punteruolo rosso ed invece di adottare i provvedimenti necessari, giunge paradossalmente ad incolpare la Regione Liguria per non essere assistita nella tutela del nostro inestimabile patrimonio.

L’incessante e prezioso lavoro dei nostri giardinieri e del nostro Ufficio Tecnico non è più sufficiente innanzi al grave livello di infestazione raggiunto ed è sorprendente che l’Amministrazione se ne renda conto solo ora.

Girando per la Città ,in proprietà pubblica e privata, non si contano più le palme infestate e non è ormai raro vedere i coleotteri letteralmente “a passeggio” nelle vie pubbliche.

Dopo l’efficace azione di monitoraggio e contenimento del fenomeno avvenuta con la Giunta Richeri l’infestazione, come peraltro tutto il verde pubblico, è finita fuori controllo con questa amministrazione, evidentemente troppo occupata a tagliar nastri e a confezionare inutili comunicati stampa.

Quanto è necessario disporre è minuziosamente previsto nel Protocollo Regionale che deve essere puntigliosamente rispettato, con la sistematica ripetizione dei trattamenti necessari, l’adozione delle corrette tecniche agronomiche e l’immediata creazione di un apposito staff per sostenere la lotta al punteruolo rosso.

La tutela delle nostre palme coincide con l’identità del nostro Lungomare e più in generale delle nostre zone e l’inerzia su questo punto rischia di avere effetti devastanti sull’aspetto della nostra Città, una delle perle della “Riviera delle Palme”.

Quanto al reperimento delle indispensabili risorse l’Amministrazione inizi con il procrastinare il reimpianto di nuove palme, che paradossalmente richiederebbe nuovi fondi per escluderle dall’infestazione e non esiti all’impiego dei proventi della Tassa di Soggiorno per la salvaguardia di uno dei nostri più importanti simboli.

Lega nord Finale Pietra