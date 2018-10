Albenga, spostamento del mercato: i commercianti di via Dalmazia danno il via ad una raccolta firme

I commercianti di via Dalmazia danno il via ad una raccolta firme contro lo spostamento del mercato sul Lungocenta. La diatriba sorta già all’inizio dell’estate continua ad accendere gli animi ad Albenga e dopo una serie di incontri tra amministrazione e rappresentanti dei venditori ambulanti la frattura pare proprio essere difficile da sanare.

Da un lato l’amministrazione prosegue dritta, la decisione è stata presa e il mercato, per questioni di viabilità e sicurezza, sarà spostato. Dall’altra i venditori ambulanti che temono pesanti ripercussioni economiche causate da questo spostamento.

Ripercussioni temute non solo dagli ambulanti ma anche dai commercianti di via Dalmazia che hanno evidenziato come il giorno del mercato è in grado di far dormire sonni un po’ più tranquilli grazie ad un incremento degli affari che in alcuni casi arriva anche al 50% che settimana dopo settimana certo non dispiace.

A dare il via alla raccolta firme il bar “La Caffetteria” i cui gestori affermano: “Non crediamo che un giorno alla settimana di mercato possa arrecare così tanti disagi a livello di viabilità e sicurezza. Il mercato è qui da anni e non c’è mai stato alcun problema. Crediamo sarebbe un problema, anzi, spostarlo sul Lungocenta questo anche per la presenza in quella zona delle scuole. A livello di viabilità sarebbero più i disagi che i vantaggi”.

Sottolinea poi la titolare del bar “Terry”: “Io rischio di dover cedere la mia attività se spostano il mercato e nel caso andrei lontana da Albenga. Il danno economico che deriva da questa decisione è enorme per noi”.

Al bar Peter Pan si pensa anche agli ambulanti e agli utenti del mercato: “Spostando il mercato sul Lungocenta se un ambulante o una persona deve andare in bagno o prendersi un caffè, come fa? Non è una scelta giusta riportare il mercato dove era una volta e del resto sappiamo tutti com’era quando si trovava là”.

Il titolare della gelateria Crema afferma: “Io ho avuto diverse attività in zona e posso dire che il giorno del mercato si incrementano notevolmente i guadagni. Certo parlo delle attività come bar e gelaterie in particolare, per questo sono contro allo spostamento”.

A chiudere il discorso anche Mauro Vico rappresentante degli ambulanti: “Come possiamo vedere non siamo solo noi a non volerci spostare, ma anche i commercianti di via Dalmazia vogliono che rimaniamo ed hanno benefici dalla nostra presenza”.

Di diverso avviso, invece, il vicesindaco Riccardo Tomatis che sottolinea: “Abbiamo deciso di spostare il mercato per questioni di sicurezza, e non ho mai detto che ce lo ha imposto il Prefetto, ma comunque il problema sussiste e lo abbiamo rappresentato, e per questioni legate alla viabilità. Le difficoltà sono enormi, specie per chi ha i garage in via Dalmazia. Ci hanno contattati diverse persone residenti nei condomini della zona che sono favorevoli a spostare il mercato sul Lungocenta, così come sono favorevoli a farlo alcuni commercianti. Credo che per quanti stiano raccogliendo le firme per non spostarlo ci sarebbero altre persone che le raccoglierebbero per fare in modo di riportarlo sul Lungocenta. Tutto questo senza contare che il cantiere dell’ex ortofrutticola probabilmente durerà ancora diverso tempo e quindi i disagi creati alla viabilità facendo iniziare il mercato all’inizio di via Dalmazia non potrebbero per molto tempo essere risolti”.

Martedì in comune ad Albenga si terrà quello che dovrebbe essere l’ultimo incontro tra amministrazione e venditori ambulanti e in quella sede verranno valutati gli ultimi aspetti di quella che, però, pare proprio essere una decisione che è già stata presa.