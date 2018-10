Tappetini per auto, come pulirli nel migliore dei modi?

I tappetini delle auto sono a contatto con i piedi di tutte le persone che entrano nell’abitacolo. Proprio per questo, sono la parte dell’automobile che maggiormente si sporca. Pulirli nel migliore dei modi, è sicuramente il metodo migliore per farli durare più a lungo.

Prendersi cura della moquette e dei tappetini della propria auto è sicuramente molto importante, per chi vuole mantenerli puliti e allo stesso tempo avere una vettura in ordine. Briciole, sporcizia e immondizia si possono depositare facilmente sul fondo della macchina.



Come ci dicono gli amici di MTM Shop, un negozio online specializzato nella vendita di tappetini per auto personalizzati, sono sempre di più gli automobilisti che cercano informazioni su come pulire nel modo corretto questo accessorio presente in tutte le automobili. Pulire i tappetini per auto è molto semplice.



Come pulire un tappetino per auto



1. La prima cosa da fare, è raccogliere tutti gli oggetti presenti sopra e sotto al tappetino. È bene assicurarsi di raccogliere anche i più piccoli oggetti, come sassolini o residui di fango che si possono essere depositati durante l’utilizzo dell’automobile. Prima di iniziare la pulizia vera e propria, la vettura dovrebbe contenere il minor numero di oggetti sul tappetino.



2. La seconda azione da compiere, è quelle di sbattere in maniera energica i tappetini presenti nella vettura. In questo modo, si possono rimuovere tutti quei residui che si sono depositati e incastrati tra le setole dei tappetini. Se i propri tappetini sono in materiale non dotato di setole, questo passaggio si può anche tralasciare.



3. Come terza azione, si può procedere ad aspirare i tappetini e il pianale della vettura con un’aspirapolvere dotato di buona potenza. Questo, permetterà di rimuovere tutti quei rimasugli che sono rimasti dopo le precedenti azioni di pulizia.



4. La pulizia del pianale della vettura si può eseguire con un getto di vapore nei casi di maggior sporco, o utilizzando un panno umido. Il vapore, oltre a rimuovere le impurità è anche in grado di uccidere buona parte dei germi presenti sul pianale della vettura.



I tappetini, si possono lavare con acqua corrente e un detergente per tappetini. Questo tipo di detergenti, contengono una serie di principi che permettono di igienizzare anche la superficie del tappetino. Prima di posizionare i tappetini nella propria automobile, è bene verificare che si siano completamente asciugati. Se sono ancora umidi, è bene aspettare e lasciarli all’aria aperta fino a totale asciugatura.



Seguendo questi semplici consigli, si potrà avere nella propria automobile dei tappetini puliti e che permettono a tutto l’abitacolo di sembrare più in ordine e pulito. Il tappetino per automobile, è il punto dove per primo cade l’occhio quando si apre una portiera. Se è presente della sporcizia, il primo impatto con la vettura sarà sicuramente di trascuratezza e mancanza di pulizia.