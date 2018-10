Savona, il Gruppo Misto scrive una lettera al sindaco Caprioglio: "Qualcuno recuperi lucidità, bisogna ricompattarsi"

Ieri il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio ha ufficializzato la nomina dei due nuovi assessori: Andrea Sotgiu che riceverà le deleghe del servizio legale, trasparenza e anticorruzione e rapporti con il consiglio; il leghista Roberto Levrero invece, sostituto del dimissionario senatore Paolo Ripamonti si occuperà della sicurezza e della polizia municipale.

Smentendo così il possibile "blocco" del Gruppo Misto e le voci che circolavano su presunte manovre utili per spostare gli equilibri all'interno della maggioranza. Sul tema ha voluto specificare alcuni retroscena il capogruppo consiliare del Gruppo Misto Emiliano Martino, che comunque continua ad essere contrario verso la scelta del nono assessore: "Il Misto ha avuto un incontro martedì con il sindaco, un incontro di collaborazione e volto a capire quali possano essere le migliori soluzioni per la città, specificando la nostra contrarietà al nono assessore. Siamo noi che ci stupiamo dello stupore, è vero che a luglio tutti quanti accogliemmo con favore la decisione del sindaco di nominare Andrea Sotgiu perché era il coronamento della lista civica, ma da quel momento in avanti per una serie di circostanze, il gruppo si è assottigliato, venendo meno il percorso iniziale e non sono state condivise con tutti le motivazioni della nomina. Ieri avremo voluto consegnare un memorandum che non abbiamo avuto modo di presentare perché il sindaco se n’è andata".

Il Gruppo Misto allora, composto da Martino, Elda Olin e Simona Saccone ha preparato una lettera e l'ha inviata via mail al sindaco: "Nella lettera abbiamo specificato - continua Martino - che non si può sottovalutare la presidenza della prima commissione consiliare (il presidente era Sotgiu che deve lasciare la carica), nomina che è stata proposta a tutti, anche a me, ma che ho rifiutato, per coerenza non possiamo accettare. Sul tema del nono assessore invece, visto che sono state ritrovate risorse sarebbe stato meglio destinarle, come già detto, alla presidenza del consiglio e dare una mano alla Giunta con la formula diversa e degna del consigliere delegato. Chiudiamo ribadendo la nostra fedele presenza alla maggioranza, ma ci asterremo nella votazione di surroga, che non è un attacco alla presidenza, anzi, porgiamo un caloroso augurio ad Andrea Sotgiu e Roberto Levrero, anche se è stato perso parecchio tempo per la sua nomina, e offriremo il nostro supporto e disponibilità come abbiamo fatto con tutti. C’è comunque qualcuno che deve recuperare lucidità, bisogna ricompattarsi".

"Abbiamo agito per coerenza e per capire che siamo un gruppo unito per la città di Savona, siamo garanti del programma elettorale e del lavoro degli assessori, dei consiglieri, dei cittadini. Auspichiamo un cambiamento di passo" continua la consigliere Elda Olin Verney.