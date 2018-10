Da WWWK ai mezzi militari d'epoca, un weekend da non perdere ad Alassio (VIDEO)

Un fine settimana ancora ricco ad Alassio e se da un parte gli occhi sono rivolti al cielo nella speranza che il meteo continui a strizzare l'occhio alla città del muretto, dall'altro lato c'è chi si attrezza e pensa a soluzioni innovative per prolungare la stagione degli eventi anche all'autunno come ad esempio i lettini riscaldati sulla spiaggia.

Di questo e di molto altro si è parlato questa mattina su Radio Onda Ligure 101 con il sindaco Marco Melgrati che con il suo "Goodmorning Liguria" ha aperto le danze per un'ora fatta di informazioni, musica e tante curiosità in una piacevole chiacchierata con Maurilio Giordana.

Naturalmente la musica scelta dal primo cittadino non poteva che essere quella che andava a richiamare il grande evento che si svolgerà questo weekend ad Alassio: When We Were Kids.

Non solo perchè tanti sono gli appuntamenti da non perdere e Melgrati li sottolinea:

Riassumiamoli anche noi:

WWWK 2

Della seconda edizione di When We Were Kids abbiamo già parlato a lungo in numerosi comunicati e in due conferenze stampa. Il 6 ottobre sul palco che in questi giorni viene allestito in Piazza Paccini, introdotti dalla voce calda e inconfondibile di Nick The Nightfly si esibiranno tre giganti della musica internazionale Christopher Cross, Kid Creole & The Coconuts e gli Earth Wind & Fire.

Un evento che sarebbe banale ridurre ed etichettare alla voce “concerto” viste le forze messe in campo. In primo luogo non è un concerto ma sono tre, in secondo luogo intrinsecamente connesso all’aspetto musicale c’è quello enogastronomico con marchi riconosciuti a livello internazionale come quello di Franciacorta.

Info e biglietti: www.whenwewerekids.it

ALASSIO E L’ARTE DEL SORRISO

Il 5 e il 6 ottobre la quarta edizione del meeting biennale dei medici odontoiatri

Giunge alla quarta edizione il meeting “L’Arte del Sorriso”

Il 5 ottobre dalle ore 10 alle ore 13,30 un team multidisciplinare si confronterà su “il paziente con i disturbi del sonno”: interverranno esperti di patologia orale, odontoiatri, neurologi e nutrizionisti per fare il punto sullo stato dell’arte sul tema delle apnee ostruttive del sonno.

Nel pomeriggio seguiranno poi tavole cliniche su numerose specialità odontoiatriche: opportunità importante per confrontarsi direttamente con i relatori e i colleghi.

Nella giornata di sabato 6 ottobre si prosegue con i lavori del meeting. Si avvicenderanno relatori di chiara fama nazionale ed internazionale con una specifica sessione dedicata agli igienisti dentali e agli assistenti alla poltrona.

Tra le due giornate e nelle pause numerose opportunità di svago e di scoprire splendidi scorci di Alassio, come l’aperitivo in Piazza Airaldi Durante e come la cena sulla spiaggia all’Essaouira.

ASI MILISHOW

La manifestazione ASI dedicata ai veicoli militari porterà sulle nostre strade e piazze mezzi rari e interessanti che, normalmente, è possibile ammirare solo nei documentari o nei film bellici

Asi Milishow è la manifestazione ASI dedicata ai veicoli militari, in quanto depositari di grandi innovazioni tecniche e di memorie storiche che, seppur drammatiche, sono degne di essere preservate e trasmesse ai posteri, a ricordo di un passato che, ci auguriamo, non si ripeterà più.

L’appuntamento con Asimilshow organizzato dalla Commissione Veicoli Militari è fissato dal 5 al 7 ottobre nel ponente ligure, a Villanova d’Albenga e porterà sulle nostre strade e piazze mezzi rari e interessanti che, normalmente, è possibile ammirare solo nei documentari o nei film bellici.

In queste ore di vigilia si stanno predisponendo gli ultimi dettagli organizzativi e molti mezzi stanno ancora iscrivendosi. Vi parteciperanno decine di appassionati e soci Asi provenienti da tutta l’Italia.

L’arrivo è previsto per il primo pomeriggio di venerdì 5 ottobre a Villanova. Dopo gli accreditamenti, i radunisti faranno visita al Centro della località ponentina. Sabato mattina trasferimento in aeroporto per una esibizione dei velivoli storici Asi. Quindi partenza per Testico, paesino dell’entroterra savonese. Nel pomeriggio trasferimento alla Madonna della Guardia con successiva visita alla chiesa. Quindi rientro all’ippodromo di Villanova.

Per domenica il programma prevede la visita ad Alassio dove sono attesi, provenienti dalla Strada Panoramica della Puerta del Sol verso le dieci del mattino. Per loro una vera e propria sfilata da viale Gib fino a Piazza Partigiani per poi immettersi sulla via Dante. Una breve sosta davanti al Muretto poi giù verso la spiaggia su Passeggiata Grollero.

Contemporaneamente dalla vicina base di Villanova decolleranno per un rapido show davanti al litorale alassino una decina di velivoli della seconda guerra mondiale.

I mezzi di terra poi risaliranno da Via Torino e attraverso via Dante e Via Diaz risaliranno la panoramica per ritornare all’Ippodromo di Villanova

Saranno oltre cinquanta i mezzi militari d’epoca, per lo più appartenenti alla seconda guerra mondiale, principalmente jeep e mezzi blindati armati. Ci sono anche dei veri e propri carri armati ma non sfileranno in strada e saranno nell’esposizione dinamica prevista nei tre giorni all’Ippodromo di Villanova.

La manifestazione si concluderà con il pranzo ospitato all’ippodromo di Villanova.

Info: www.asifed.it