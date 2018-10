Il Festival del disegno “The Big Draw” arriva a Savona il 6,7 e 13 ottobre

“L’Angolo delle Arti”, studio che propone corsi di disegno e pittura per adulti e bambini attivo nel savonese dal 2014, quest’anno aderisce al festival del disegno “The Big Draw”. Sabato 6 e domenica 7 ottobre in Piazza Sisto IV sarà allestito il laboratorio “I colori della Fantasia” e il 13 ottobre presso lo Studio di Corso Ricci 39r il workshop “Ritagli Timbri e Stampe”.

L’istituzione benefica per l’educazione alle arti, The Big Draw è fondatore e motore del festival che promuove il disegno come linguaggio universale, capace di unire le persone di ogni età, origine, razza e religione. Quello che è iniziato nell'ottobre del 2000 come un giorno per celebrare il disegno, ora è un festival annuale della durata di un mese che si è diffuso in tutto il mondo.

I due laboratori, proposti entusiasticamente da “L’Angolo delle Arti” nell’ambito del “Big Draw is all around”, sono stati approvati da Carta Fabriano (curatrice di: The Big Draw Italia), rendendo Savona partecipe per la prima volta di questa bellissima iniziativa.

Con “I colori della Fantasia” il 6 e 7 ottobre dalle 15,00 alle 18,30 in Piazza Sisto IV L’Angolo delle Arti proporrà due pomeriggi all’insegna dell’immaginazione e della creatività per piccoli e grandi: lasciatevi coinvolgere in sfide, giochi creativi, opere interattive truccabimbi e letture animate! (In caso di pioggia il laboratorio si svolgerà nello studio di C.so Ricci 39r). Il 13 ottobre dalle 15,00 alle 19,00 si svolgerà il laboratorio per grandi e piccoli: “Ritagli, Timbri e stampe” su collage e stampa artistica, presso la sede dell’Angolo delle Arti in C.so Ricci 39r.

Questi laboratori nell’ambito del Festival sono gratuiti o ad offerta libera, ciascuna tappa del The Big Draw è “ per chi ama disegnare, per gli appassionati che non abbandonano la matita in età adulta, ma anche e soprattutto per chi è convinto di non saper disegnare…e si sbaglia!”