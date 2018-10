Degrado e insicurezza ad Albenga, le segnalazioni di alcuni cittadini e commercainti (FOTO e VIDEO)

Degrado, siringhe abbandonate e sporcizia, alcune zone di Albenga vivono purtroppo una situazione particolarmente difficile.

Gli interventi delle forze dell’ordine sono quotidiani, ma le segnalazioni di situazioni particolarmente complesse imperversano.

Nel pomeriggio di ieri abbiamo voluto fare un giro per la Città delle Torri seguendo le indicazioni di alcuni residenti su degrado, sporcizia e microcriminalità.

I capannelli di persone di fronte alle attività commerciali di viale Pontelungo dopo le 17,00 mettono in allerta alcune persone e, specie alcune donne preferiscono evitare di passare in quella zona da sole rispettando una sorta di “coprifuoco” spesso autoimposto e dettato dai timori più che da veri e propri fatti reali.

Situazione diversa in altre zone sempre di viale Pontelungo dove, grazie alla determinazione di alcuni commercianti si è riusciti ad evitare cattive frequentazioni. Racconta la titolare dello Julius Caffè: “Mio marito è arabo e la mia bimba di 1 mese ha sangue arabo, quindi non tollero discorsi razzisti, però diverso è quando si ha a che fare con persone poco raccomandabili. Certo è impossibile conoscere tutti e sapere se si ha di fronte una persona con precedenti o magari dedita allo spaccio (italiana o straniera che sia), ma nel dubbio io ho deciso di non far sedere queste persone ai miei tavoli. Le servo se hanno bisogno, ma al banco e poi le faccio andare via. Certo questo mi è costato fatica, a volte ho avuto qualche timore, ma ora ho creato un punto di ritrovo positivo dove ci sono persone per bene. Un posto sicuro sia per i miei clienti che per me e la mia famiglia. Abbiamo ripulito la nostra zona, insomma e credo che se anche gli altri commercianti facessero così a trarne beneficio sarebbe l’intera città”.

Il degrado e lo spaccio, però, purtroppo, pare essersi solo spostato. Racconta Angelo Pallaro dei Cittadini Stanchi : “Qui ora la situazione è tranquilla, ma basta andare nelle vie laterali, nel Centro Storico o in via Milano che ricompaiono spacciatori e sporcizia”.

Le forze dell’ordine, sottolineano tutti all’unanimità sono comunque solerti e presenti sul territorio certo in base anche alle possibilità.

Sottoline un sindacalista: “Purtroppo le risorse sono scarse, sarebbe necessario aumentare risorse ed organico per permettere a questi uomini e a queste donne che sulle strade spesso rischiano la loro stessa vita di lavorare meglio e più capillarmente.”.

Nel nostro tour per la città una tappa imprescindibile è quella di via Milano (LEGGI QUI) la situazione l’avevamo già trattata proprio un anno fa e 12 mesi dopo, purtroppo, le cose non sono cambiate.

Afferma Aikido il nome in codice di una City Angels: “Abbiamo segnalato più volte alle forze dell’ordine e alle istituzioni situazioni come quella di via Milano, purtroppo si fa poco e noi più che tentare di presidiare la zona recandoci nei nostri giri notturni anche in quelle aree non possiamo fare. Tante volte abbiamo raccolto le siringhe con le nostre mani per evitare situazioni di pericolo, ma a volte ci troviamo di fronte a veri e propri giacigli, accampamenti, dove i tossici vanno a stare e spesso si fanno tutto addosso. Troviamo sangue, urina, feci, ma anche se ripulissimo, se non si interviene chiudendo gli accessi il giorno dopo sarebbe la stessa cosa. Asso, il nostro portavoce continua a fare tanto e io spero che anche altri cittadini decidano di unirsi a noi non solo per aiutare le persone bisognose, spesso portiamo cibo e bevande a chi dorme in stazione o per strada, ma anche per segnalare il degrado e “disturbare” eventuali malviventi e azioni di spaccio. Chi vuole unirsi a noi, dunque, è senza dubbio ben accetto e noi ne abbiamo un gran bisogno”.

E una piccola azione di “disturbo” forse l’abbiamo fatta anche noi nel pomeriggio di ieri girando per i vicoli del centro storico seguiti da persone che forse volevano controllare non scovassimo i loro nascondigli della droga. Lo stesso in via Milano dove a riposare in un giaciglio di fianco ad una bicicletta nuova fiammante c’era una persona o aggirandoci nella piazza dietro al Trincheri di Albenga o in via Carloforte.

Conclude Angelo Pallaro: “Bisogna denunciare sempre. Le forze dell’ordine sono presenti, rispondono subito, intervengono celermente, fanno un lavoro encomiabile, ma noi dobbiamo denunciare. Anche oggi per la presenza di quell’uomo in via Milano io ho chiamato il 112, così come ho fatto quando ho ricevuto minacce o mi hanno danneggiato l’auto. Solo così possiamo riprenderci la città.”