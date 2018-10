Aquiloni, i Big della musica, arte e divertimento, questo e molto altro nel weekend in Provincia di Savona

Andora: è tutto pronto ad Andora, in provincia di Savona, per la nona edizione di “ E-Vento Andora” , festival degli aquiloni e festa dei colori e dello sport, all’insegna del divertimento senza età, organizzato per il 06 e 07 ottobre sulla spiaggia di levante di Andora. Aquiloni giganti e acrobatici, a due e a quattro cavi, aquiloni artististici, rokkaku e aquiloni tradizionali orientali coloreranno il cielo, mentre gli istruttori della STACK Italia saranno a disposizione per lezioni gratuite di pilotaggio acrobatico. I Club aquilonistici, coordinati dal 30 Kite Club, arriveranno dall’Italia e dall’estero, per un totale di circa 60 piloti d’aquiloni, tra cui quattro campioni europei di aquilonismo acrobatico. Tra i quali Werther Secchi testimonial per Andora comune dello sport. Ma la festa non sarà solo in cielo: le spiagge e le zone adiacenti ospiteranno esibizioni sportive e artistiche (arti marziali, danza, beach volley), giochi per le famiglie sulla sabbia, flash mob, rievocazioni storiche con teatro in dialetto ligure. Domenica, dalle 10.00 alle 18.00 si svolgerà anche Pompieropoli. Sabato e domenica dalle 14.30 alle 17.30 ci sarà anche il battesimo della sella a cura di Cavallo George, gratuito per tutti i bambini. Spazio alla fantasia anche attraverso i libri con i Beig, il popolo delle selve che abita il monte Beigua racconterà le sue avventure domenica ai bambini. Nel pomeriggio del sabato si esibirà DR DE, un rapper locale accompagnato dai bravissimi ballerini di hip hop della Now. Grande occasione di divertimento si riconferma “Colori in Corsa”, la corsa podistica non competitiva con lancio di polveri colorate, aperta a tutti (previa iscrizione), che avrà luogo domenica 15 aprile, alle ore 10:00.

Garlenda-Casanova-Marmoreo: si incontreranno idealmente, i tre partigiani cattolici dei monti liguri. Ludovico Cappato, Aldo Gastaldi, Felice Cascione. SABATO 6 OTTOBRE 2018 a Garlenda, ore 10,30: alla presenza del Sindaco Silvia Pittoli, Aldo Gastaldi, nipote di Bisagno, incontra l'anziano Ludovico Cappato. A Casanova Lerrone, ore 11: omaggio al monumento ai caduti e salita a Marmoreo. A Marmoreo località Colla San Bernardo, ore 11,30: presso il luogo che ispirò a Cascione le prime strofe di Fischia il vento, nella vecchia chiesina, il parroco di Casanova don Armando Nania celebra la s. messa per tutti i morti, i vincitori e i vinti, della Lotta di Liberazione

Villanova: dopo 24 anni grazie al fattivo interessamento del Consigliere Comunale del comune di Villanova Marco Braghin e con la insostituibile collaborazione dell'associazione Ruote d'Epoca, tornano nel piccolo comune dell'entroterra ingauno i mezzi storici militar i.Verranno poi posizionati all’interno dell’ippodromo dei fiori, dove sabato 6 e domenica 7 il pubblico potrà ammirarli da vicino.

Alassio: il grande giorno è arrivato, stasera ad Alassio torna When We Were Kids sul palco in Piazza Paccini, introdotti dalla voce calda e inconfondibile di Nick The Nightfly si esibiranno tre giganti della musica internazionale Christopher Cross, Kid Creole & The Coconuts e gli Earth Wind & Fire.

Il weekend alassino continua con Asi Milishow è la manifestazione ASI dedicata ai veicoli militari, L’appuntamento con Asimilshow organizzato dalla Commissione Veicoli Militari è oggi e domani nel ponente ligure, a Villanova d’Albenga e porterà sulle nostre strade e piazze mezzi rari e interessanti che, normalmente, è possibile ammirare solo nei documentari o nei film bellici. Per domenica il programma prevede la visita ad Alassio dove sono attesi, provenienti dalla Strada Panoramica della Puerta del Sol verso le dieci del mattino.

Albenga: il 44° premio nazionale L’alpino dell’anno 2017 si svolgerà ad Albenga fino al 7 ottobre.Si tratta di una manifestazione nazionale organizzata dalla Sezione A.N.A. di Savona, quest’anno congiuntamente al Gruppo Alpini di Albenga, che premierà un Alpino in congedo per aver rappresentato più che degnamente l’Associazione Nazionale Alpini e i suoi valori ed uno in armi, su segnalazione del Comando Truppe Alpine, che si è distinto, con atti eroici o con lodevole dedizione al servizio, nelle missioni di pace all’estero o durante la ferma militare.

Borghetto: il WWF Savona in occasione della campagna nazionale del WWF Italia Urban Nature, organizza una gita didattica che si svolgerà domenica 7 ottobre a Borghetto Santo Spirito. Per maggiori infoVisita wwf.it/urbannature

Loano: rievocazione storica a Loano. Sabato 6 ottobre alle 9.30 si terrà l'assemblea generale in piazza Italia; alle 10.30 per le vie del centro storico inizieranno le manovre di ddestramento a cura dei capi reparto. Alle 15.30 avverrà lo sbarco delle truppe inglesi presso i Bagni Virginia, i Bagni Nettuno ed i Bagni Lampara: ciò darà il via ai primi “scontri” nelle vie del centro. Alle 17 le truppe francesi si ritieranno nel loro campo e le truppe inglesi si raduneranno in piazza Italia, dove avverrà anche l'alzabandiera della Union Jack. La giornata si concluderà alle 20.30 con la libera uscita e le “ronde” delle truppe per la città.La giornata di domenica 7 ottobre inizierà alle 9 con l'adunata e la cerimonia di alzabandiera in piazza Italia. Alle 10.30 ci sarà il contrattacco francese mentre alle 11 la nave Pandora andrà alla fonda davanti alla spiaggia di Loano. Alle 11.30 le truppe inglesi abbandoneranno definitivamente la costa dando fine alle ostilità. La manifestazione si concluderà ufficialmente alle 13.

Finale Ligure: sabato 6 ottobre, ore 18, nei locali della libreria Cento fiori di via Ghiglieri, Finalmarina per la rassegna " Un libro... un autore" 2018/19 Piergiorgio Bianchi presenta Dante, lacan. "dolce padre" Orthotes editrice conduce Alfredo Sgarlat.

Sabato 6 ottobre l’intera giornata A PI DI UNA TERRA INQUIETA , a cura di Laura Bertolino, dedicata al tema delle api e della biodiversità, è arricchita dall’assegnazione di due premi importanti: il Premio Gallesio e l’Inquieto dell’Anno. Alle 21.00, infatti, la serata vedrà la premiazione all’ INQUIETO DELL’ANNO, la manifestazione clou del Circolo degli Inquieti che quest'anno va a a VALERIO MASSIMO MANFRED. TERRA INQUIETA si concluderà domenica 7 ottobre alle ore 17.00 con lo spettacolo PERCHÈ LE NAVI HANNO UN’ANIMA con Eleni Molos e Luca Mauceri, storici collaboratori di un grandissimo Inquieto recentemente scomparso.

Calice Ligure: sabato 6 Ottobre, alle ore 17.00 in Piazza Cesio a Calice Ligure con il patrocinio del Comune, ci sarà la presentazione del Libro " Calicesi alla grande Guerra 1915/1918 " realizzato da Angelo Tortarolo.

Spotorno celebra la rinascita dell’organo Piccaluga con un maestro di fama internazionale. Domenica 7 ottobre alle 18 nella chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata si svolgerà un grande concerto, a ingresso libero, per inaugurare il prezioso strumento restaurato: grande protagonista l’olandese Liuwe Tamminga, organista titolare della basilica di san Petronio a Bologna, considerato tra i massimi esperti del repertorio del Cinque-Seicento.

Savona: il Centro Polifunzionale Le Officine accoglierà la coloratissima corsa a cui potranno partecipare tutti: grandi e piccini ! Il coloratissimo appuntamento è per Domenica 7 Ottobre 2018. L’evento prende il nome da VIBE: sensazione, emozione, vibrazione, sintonia ed energia. Un vero e proprio inno al divertimento aperto a tutti: non ci sono limiti di età. Il percorso lungo 5 chilometri si può percorrere camminando, correndo, saltando. Non è una gara, ma una festa ed un modo alternativo per divertirsi e passare una giornata in allegria con amici, parenti, colleghi e l’importante è divertirsi.

Sabato 6 ottobre alle ore 16,30 presso la Libreria Ubik:“ La fiaba di Robin Foood. Tre verdurine si avventurano nel mondo e...” Una tenera e istruttiva storia di amicizia e bontà. Incontro per bambini e genitori dai 5 ai 99 anni a cura dell’Associazione Robin Foood. Subito dopo alle ore 18 presso la Libreria Ubik:“ Liberi di poter decidere sul proprio fine vita” . Incontro informativo su Testamento biologico, disposizioni anticipate di trattamento, eutanasia.

Albissola Marina: con il patrocinio del Comune di Albissola Marina e del MiC Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza e con la collaborazione di Ceramiche G. Mazzotti 1903, dal 7 Ottobre al 18 Novembre: “Alessandro Roma Process And Form” , esposizione a cura di Luca Bochicchio. Inaugurazione domenica 7 alle 18,30 presso la casa museo Jorn

Varazze: sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018 Marina di Varazze ospiterà l’equipaggio e il Caroly, la nave scuola della Marina Militare costruita dai Cantieri Baglietto nel 1948, su progetto di Vittorio Baglietto, per la famiglia Preve.