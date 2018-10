Inizia la grande notte di Alassio con When We Were Kids

Le persone stanno iniziando ad affluire all'evento più atteso della stagione turistica alassina: When We Were Kids.

Gli artisti sono arrivati ed hanno iniziato ad ammirare la bella Alassio non sottraendosi ad interviste e balletti improvvisati.

I motori si scaldano, le prove sono iniziate, alassio si anima e risponde alle note deglianni '70 e '80.

Inizia l'aperitivo seguito poi da una cena (per coloro che hano prenotato il biglietto ed il relativo posto) di alto livello, il tutto in una location esclusiva e aspettano i miti della musica di quegli anni.

I tre gruppi sono autentiche leggende degli anni ’70 e ’80, decenni in cui espressero il loro meglio: Cristopher Cross è tra i pochi cantautori a poter vantare almeno quattro brani diventati a tutti gli effetti “evergreen”: la coinvolgente “Ride like the wind”, la sognante “Sailing”, la serenata a New York City di “Arthur’s theme”, dal film “Arturo”, (il titolo del pezzo è “Best that you can do”) ed il ritmo di “Never be the same”, passando per altre hit come “Minstrel Gigolo” e “Say you’ll be mine”. Una voce inconfondibile la sua, che ad Alassio risuonerà con il suo particolare ed amato tono acuto.

Kid Creole and the Coconuts sono e rimangono vere icone della disco: con il loro look anni ’50 e un sound salsa – caraibico molto distintivo dominarono a lungo le piste di quegli anni. Con una sezione fiati di forte supporto e la grande presenza scenica del loro frontman, ogni loro show dal vivo entrusiasma e coinvolge il pubblico di ogni età. Ad Alassio non lesineranno i loro successi, come “Stool Pigeon”, Annie, I’m not your daddy”, “Endicott” e la immortale “Male curiosity”, parte della colonna sonora del film “Against all odds” (Due vite in gioco).

Gli Earth, Wind and Fire, per usare un termine abusato, non hanno bisogno di presentazioni. “Boogie Wonderland”, “September”, “Fantasy”, “After the love has gone”: decine di Grammy Award, infiniti dischi di platino, intere settimane in testa alle classifiche di tutto il mondo. La formazione che si esibirà ad Alassio è quella capitanata da Al Mckay, che con il compianto Maurice White fondò il gruppo, scrivendone la maggior parte della musica. Sedici artisti di grande livello, veri miti nei loro strumenti, che compongono l’attuale formazione, che dal vivo dà il meglio di sé.