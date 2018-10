Tagli alla Difesa, preoccupazione per Piaggio Aerospace. Pasa (CGIL): "La politica deve fare qualcosa"

Afferma Andrea Pasa della Segreteria CGIL in una nota : "Non si può più aspettare. Il ministro Trenta solo pochi giorni fa, in diretta tv, ha condiviso il programma velivolistico P2HH (drone) affidato a Piaggio. Ma nulla ancora è stato confermato in termini di finanziamento per l'acquisto da parte del Governo Italiano.