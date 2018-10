Spotorno raggiunge il 70% di raccolta differenziata con il nuovo sistema porta a porta integrato

"I dati dimostrano i risultati raggiunti, ben al di sopra di ogni aspettativa, il bilancio dei 3 mesi estivi è il seguente: aumento della raccolta differenziata: dal (40%) al 70% mensile; la percentuale di raccolta differenziata, di cui il dato di giugno è parziale, è passata dal 39% al 69 % con luglio al 73% ed agosto al 71%; la riduzione del totale di rifiuti prodotti del 14% - pari a 209 tonnellate di rifiuti prodotti in meno; riduzione dei rifiuti residui da conferire in discarica del 57% - pari a 517 tonnellate di rifiuti in discarica in meno".

"La stesura del progetto ha comportato molti mesi di intenso lavoro, al fine di confezionare un sistema che rispondesse in modo ottimale alle diverse esigenze: il raggiungimento delle quote stabilite dal piano regionale ed un servizio a misura del paese, che nei mesi estivi subisce una trasformazione profonda. La scelta di partire in estate quando gli utenti sono la quasi totalità ha consentito di affrontare in una unica fase disagi ed apportare i correttivi: i proprietari di seconde case hanno potuto provvedere al ritiro del kit nel momento in cui raggiungevano il paese per le vacanze, poiché l’ufficio è rimasto aperto per tutta la stagione estiva; i disagi che un simile cambiamento comporta sono stati ridotti a solo tre mesi, nonostante la mole di lavoro per gli addetti al lavoro, mentre iniziare fuori stagione avrebbe comportato un inevitabile slittamento dei tempi".