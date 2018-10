Albenga, bloccata l’assegnazione di una casa popolare ad una famiglia di stranieri

Era questo il caso di una famiglia di cittadini stranieri, il cui capofamiglia un 34enne marocchino aveva perso il lavoro e si trovava con la moglie e il figlio minorenne a non sapere dove andare. A risolvere la situazione l’Assessore ai servizi sociali Simona Vespo che aveva assegnato loro una casa popolare in via Viveri il cui canone agevolato da pagare ad Arte era di 157 euro.

Una casa popolare contesa alla base dello scontro tra Eraldo Ciangherotti (Forza Italia) e l’amministrazione comunale ed in particolare l’Assessore Simona Vespo. La vicenda era complessa come spesso è parlare di famiglie senza un alloggio a causa di sfratti arrivati, magari come conseguenza di un licenziamento dovuto alla crisi.

La polemica era nata a seguito di una contestazione mossa da Eraldo Ciangherotti che aveva fatto notare come fossero state scavalcate le graduatorie per l’assegnazione dell’alloggio popolare e come vi fossero tante altre famiglie in attesa. Accuse che l’assessore Vespo aveva respinto con forza affermando come non vi fosse stato nulla di irregolare in tale assegnazione.