I bookmakers emergenti nel panorama internazionale delle scommesse sportive

Ci sono dettagli che ai veri appassionati sportivi non possono certo sfuggire. La stagione che è da poco tempo iniziata sta dimostrando come l’equilibrio sia diventato fondamentale, specialmente nel calcio internazionale. Prendiamo come esempio la Liga spagnola, dove anche formazioni blasonate come il Barcellona di Lionel Messi e Suarez così come il Real Madrid di Sergio Ramos, stanno facendo più fatica del solito a ingranare a livello di classifica. Questo comporta non solo il fatto di aver perso la testa della classifica, ora occupata dal Siviglia Pablo Machin, ma una classifica corta e compatta, dove tra la prima e la 16esima formazione, ci sono solo 8 punti di distacco.

Una situazione totalmente differente rispetto a quanto sta succedendo in Italia con la Juventus che ha già staccato di oltre 6 punti le sue dirette inseguitrici. Tutto questo, per quanto riguarda il tema delle scommesse sportive e delle note agenzie di bookmakers, introduce a una sostanziale differenza dell’offerta per il betting online. Da qualche tempo si stanno facendo strada realtà parallele che non fanno riferimento all’ente AAMS, offrendo quote migliori e sostanzialmente più golose per gli appassionati di scommesse di calcio e dei principali sport più seguiti.

Parliamo di siti come ad esempio Betwinner che stanno ottenendo buoni riscontri puntando appunto sulla differenziazione dell’offerta. In un contesto come quello delle scommesse sportive, poter dare quote alternativa è una vera boccata d’aria fresca, per chi ama giocare e scommettere con una certa frequenza. Come è possibile tutto questo?

Mentre le agenzie di bookmakers che fanno capo all’AAMS sono di fatto obbligate a proporre quote regolamentate, per non parlare delle cifre massimali e minime che bisogna puntare, questi siti come Betrally non sono obbligati a sottostare alle regole delle agenzie che operano in Italia. La differenza sostanziale è dovuto all’utilizzo di quotisti diversi che possono liberamente dare le loro quote, basandosi sul circuito internazionale del betting online.

Questo rende l’offerta più libera e offre agli scommettitori un differente punto di vista sul palinsesto vigente di scommesse, che come sapete offre quotidianamente almeno 6-7 gare su cui puntare, senza limitarsi al calcio, visto che a partite da settembre per quasi tutto l’anno gli eventi sportivi si susseguono senza soluzione di continuità. Ed è proprio questo aspetto che rende queste realtà alternativa di betting online maggiormente competitive e dinamiche, perché vanno a scovare e ad offrire ai propri utenti, quote e gare differenti, dove si può giocare senza limiti, se non quelli temporali che il calendario delle gare ci impone.

Certamente oggi il segreto del successo del betting online è dato dal fatto di poter giocare e scommettere su ogni evento anche durante la gara, quindi in modalità live. L’utilizzo dei dispositivi mobili quali smartphone e tablet, a partire dal 2014 ha reso questo tipo di scommessa sempre più facile e comodata da eseguire. Spesso gli appassionati di scommesse segue gli eventi in diretta e può piazzare senza problemi e senza limiti di posta la propria giocata.