Il restyling di Alassio è già iniziato: importanti interventi sulle passeggiate ed un occhio particolare ai parcheggi (VIDEO)

A 4 mesi dalle elezioni Marco Melgrati ha fatto il punto su quanto realizzato. Dalla sicurezza alla pulizia passando per un vero e proprio restyling di Alassio sia per quel che concerne gli interventi di ordinaria manutenzione che per i progetti più importanti. In primis i parcheggi e la viabilità:

Presto partiranno i lavori sulle passeggiate. Presto l'avvio dei lavori sulla Passeggiata Baracca grazie all'operazione con la quale sono state vendute le azioni della Albenga-Garessio Ceva. Non solo, infatti interventi anche su passeggiata Ciccione e Graf i cui lavori inizieranno a novembre.

"Il problema principale di Alassio sono i parcheggi, non il traffico come in un famoso film - sorride Melgrati che continua - Grazie al regalo, e bello grosso, che ci arriva dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sotto forma di circolare, la n° 25 del 3 ottobre u.s. a firma della Ragioneria di Stato, già nota come “Sbloccavanzo” avvieremoda subito l’iter per quelle opere di cui abbiamo già la progettazione. Nella fattispecie parliamo del primo lotto del parcheggio di Via Pera (ottanta posti auto in più a cui si aggiungeranno i quaranta del secondo lotto) peraltro già inserito nel DUP”.

“Non è tutto – spiega ancora il sindaco – utilizzeremo 1,1 mln di Euro su Via Pera ma potremmo anche utilizzare oltre trecentomila euro per interventi su infrastrutture turistiche in conformità alla normativa regionale e oltre 218 mila euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Penso alla pista ciclabile tra Alassio e Laigueglia, ma penso anche a completare la realizzazioni di scivoli e accessi per disabili in tutta la città”.

E proprio i parcheggi fanno pensare alla pedonalizzazione di via Dante, un sogno - secondo Melgrati - che però deve ancora essere studiato e valutato.