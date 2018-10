Giornate d'autunno del Fai a Savona, dal carcere Sant'Agostino alle antiche Mura con tappe e percorsi da scoprire

Un weekend in cui soffermare lo sguardo, spesso sfuggente e distratto, sulle bellezze poco conosciute e inaccessibili del nostro Paese, grazie agli itinerari tematici e alle aperture speciali proposti dal FAI – Fondo Ambiente Italiano in 250 città italiane: l’occasione saranno le Giornate FAI d’Autunno, in programma sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018, evento realizzato dai Gruppi FAI Giovani a sostegno della campagna di raccolta fondi “Ricordati di salvare l’Italia”, attiva fino al 31 ottobre.

Da nord a sud della Penisola l’invito è quello di lasciarsi sorprendere dalla ricchezza del patrimonio diffuso italiano, scoprendo con occhi curiosi e da prospettive insolite 660 luoghi in tutte le regioni. Per l’occasione, 3.800 volontari – appartenenti soprattutto ai Gruppi FAI Giovani – accompagneranno gli italiani lungo 150 itinerari a tema, da percorrere liberamente, che vedranno l’apertura di luoghi solitamente non visitabili o poco valorizzati - palazzi, chiese, castelli, aree archeologiche, giardini, architetture industriali, botteghe artigiane, musei, fari ma anche interi quartieri e borghi - raccontati con lo spirito entusiasta che caratterizza i giovani.

All’accesso di ogni bene sarà richiesto un contributo facoltativo, preferibilmente da 2 a 5 euro, a sostegno dell’attività della Fondazione. Per gli iscritti FAI e per chi si iscriverà per la prima volta durante l’evento – a questi ultimi sarà destinata eccezionalmente la quota agevolata di 29 euro anziché 39 – saranno dedicate visite esclusive, accessi prioritari ed eventi speciali. La quota agevolata varrà anche per chi si iscriverà per la prima volta tramite il sito www.fondoambiente.it nel mese di ottobre.

L’evento si svolge in collaborazione con la Commissione europea, nell’ambito delle attività dedicate all'Anno europeo del patrimonio culturale 2018. Alcuni dei luoghi aperti sabato 13 e domenica 14 ottobre sono stati, infatti, recuperati e valorizzati grazie a finanziamenti europei.

Con il Patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e di Responsabilità Sociale Rai.

Grazie a Regioni, Province, Comuni, Soprintendenze, Università, Enti Religiosi, Istituzioni Pubbliche e Private, ai privati cittadini e a tutte le aziende che hanno voluto appoggiare la Fondazione, oltre alle 122 Delegazioni, 86 Gruppi FAI e 88 Gruppi FAI Giovani. Nati sette anni fa, i gruppi di giovani volontari del FAI sono diffusi in tutta Italia: le Giornate FAI d’Autunno sono la loro festa, l’occasione per mettere in pratica il loro contributo a favore della missione del FAI. Ad affiancarli, nell’accogliere e guidare i visitatori, ci saranno 5.000 Apprendisti Ciceroni, studenti della scuola di ogni ordine e grado che hanno scelto con i loro docenti di partecipare nell’anno scolastico a un progetto formativo di cittadinanza attiva, un’iniziativa lanciata dal FAI nel 1996, che coinvolge ogni anno studenti felici di poter vivere e raccontare da protagonisti, anche solo per un giorno, le meraviglie del loro territorio.

Per informazioni: www.giornatefai.it; www.fondoambiente.it; tel. 02 467615399

IMPORTANTE: Verificare sul sito quali sono i luoghi aperti dal FAI, gli aggiornamenti su modifiche di orari, eventuali variazioni di programma in caso di condizioni meteo avverse e la possibile chiusura anticipata delle code in caso di grande affluenza di pubblico.

IL CARCERE SANT’AGOSTINO DI SAVONA

La Delegazione FAI di Savona in collaborazione con il gruppo FAI Giovani Savona, con il patrocinio del Comune di Savona, della Società Savonese di Storia Patria e grazie alla generosa disponibilità e collaborazione dell’Agenzia del Demanio “Direzione Regionale Liguria”, apriranno eccezionalmente al pubblico, per la prima volta, le porte del Carcere Sant’Agostino con i suoi sette secoli di storia.

Ecco delle brevi schede attinenti le visite che verranno effettuate:

1) CARCERE SANT’AGOSTINO – Piazza Monticello, 4 SAVONA

Visite accompagnate dalle 10 alle 17 – ultimo ingresso alle ore 16 30

Il carcere sorge in centro a Savona sulla collina del Monticello, nei pressi della Torretta, dove nella seconda metà del Trecento vennero eretti la Chiesa ed il convento di Sant’Agostino. Il complesso, articolato su tre livelli, subisce nei secoli trasformazioni e modifiche. Nel 1473 fra Giovanni Bono,vi impianta per la prima volta, una tipografia dove furono stampati in caratteri metallici numerosi libri. Ad inizio dell’ottocento, a seguito della soppressione degli ordini monastici operata dalle leggi napoleoniche, il convento diventa sede di carcere giudiziario, funzione che ha ricoperto per più di due secoli per venire chiuso solo nel 2016. In epoca fascista, nell’ambito del piano di risanamento della città, la Chiesa, adibita a magazzino del sale, è stata purtroppo demolita per far posto nel 1940 ad un grattacielo di stile razionalista, che sovrasta i due chiostri originari del complesso trecentesco. Nel corso del secolo scorso il carcere ha ospitato al suo interno, storiche figure di antifascisti, quali Ferruccio Parri e Carlo Rosselli, imputati nel famoso processo di Savona del 1927. Il carcere è legato soprattutto alla figura di Sandro Pertini, imprigionato nel 1925 e nel 1941, quando poté rivedere per l’ultima volta l’anziana madre. “Per rivedere mia madre accettai di andare a Savona ammanettato, nel vecchio carcere di Sant’Agostino. Rivedevo la mia città dopo tanti anni (era ricordo, una giornata di sole), tanti anni di dura separazione”.

Per i soli iscritti FAI sarà possibile visitare la zona dell’isolamento e la cella dove, secondo la tradizione, fu imprigionato Sandro Pertini situata nella zona più antica dell’edificio.

2) TREKKING URBANO LUNGO LE ANTICHE MURA DI SAVONA

Partenza dal Carcere Sant’Agostino alle ore 10,30 – 12,00 – 14,30

Ancora nella metà dell’Ottocento, prima della costruzione del nuovo centro della città era facile vedere e ripercorrere l’antica cinta muraria di Savona. Ad oggi sono ancora tangibili i resti e gli effetti della loro secolare presenza sul tessuto della città. Si parte dalle ultime vestigia rimaste, a ridosso dal carcere, per seguirle virtualmente lungo U fossu (l’attuale piazza Diaz), per poi scendere lungo corso Italia, che in parte ripercorre l’antica passeggiata delle Lizie, il fossato che proteggeva le mura lungo il confine est della città, osservando i punti da dove partivano le antiche vie per Genova, Torino e per Nizza, per arrivare davanti al Priamar e osservare il vecchio tessuto cittadino, fino all’unica torre rimasta, la Torre della Quarda o Torretta, sopravvissuta alla distruzione del 1527 ad opera dei genovesi. Poco più avanti sorgeva la porta di sant’Erasmo, per poi passare all’esterno delle mura, dove una volta sorgeva il castello dello Sperone, ed infine risalire il vico dei Pico, l’unica via superstite dell’antica collina degli stovigliai, rimossa per permettere la costruzione di via Paleocapa.

Sarà possibile visitare la sede dell’ANMI Gruppo Vanni Folco di Savona situata al piano terra della Torretta

EVENTI COLLATERALI

All’interno del carcere sarà allestita la mostra fotografica “Zona d’ombra” a cura degli studenti del corso di laurea in scienze della Comunicazione e digital humanities

Assistenza alla Proiezione di immagini e video a cura dell’Associazione Varagine www.varagine.it

Per ulteriori informazioni email: savona@delegazionefai.fondoambiente.it

http://www.giornatefai.it/

Si ricorda di seguire tutti gli eventi sulle pagine di facebook Delegazione FAI Savona e Fai giovani Savona