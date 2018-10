Influenza 2018/2019: in Francia è iniziata la campagna di vaccinazione, in Liguria via il 5 novembre

“In linea con l’Oms e il Piano nazionale di prevenzione vaccinale – afferma la vicepresidente Viale - la circolare del ministero della Salute con le raccomandazioni per la stagione 2018-2019 per prevenire e controllare l’epidemia influenzale individua per gli ultrasessantacinquenni e le fasce a rischio il 75% come obiettivo minimo perseguibile di copertura per la vaccinazione antinfluenzale e il 95% come obiettivo ottimale. Con questo accordo interveniamo tempestivamente sul tema, nell’ottica di una medicina di iniziativa per cui saranno i medici di medicina generale a contattare i loro pazienti ultra 65enni e quelli nelle fasce ‘a rischio’, proponendo loro la vaccinazione antinfluenzale. Il vaccino è infatti l’unico rimedio utile ed efficace per evitare complicanze anche molto gravi, scongiurando la possibilità di un trasporto in Pronto soccorso e di un ricovero ospedaliero. Il nostro obiettivo è avvicinarci il più possibile alle percentuali indicate dalla circolare ministeriale, consapevoli che le coperture raggiunte con le ultime campagne di vaccinazione antinfluenzale, pur essendo in linea con i dati nazionali, rimangono insufficienti, specie in una regione come la nostra, con un’elevata presenza di anziani spesso affetti da diverse patologie e per questo più a rischio”.