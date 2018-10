Grande successo per la Giornata del Dono a Mioglia

All’iniziativa organizzata dal Comune di Mioglia hanno aderito persone da tutta Italia, le quali hanno fatto pervenire il proprio dono tramite posta, e dai paesi limitrofi. Anche le Scuole hanno partecipato a questo evento, con l’obiettivo di far apprendere ai ragazzi il valore e l’importanza della solidarietà e della generosità.

Il Comune di Mioglia ha aderito all’iniziativa, promossa dall’Istituto Italiano Donazione, per il quarto anno consecutivo.

Lo scopo è quello di dare meritata visibilità al tema del dono in tutte le sue forme. Il Giorno del Dono vuole essere un segnale forte non per istituzionalizzare la generosità spontanea, ma per valorizzare e coltivare la solidarietà; l'obiettivo è quello di costruire una cultura condivisa del dono, strumento prezioso per uscire dalla crisi economica, di senso, di valori.

L’Amministrazione Comunale di Mioglia, volendo aderire a tali propositi, ha indetto quindi una raccolta di piccoli oggetti, fra cui anche opere autoprodotte, i quali potevano essere fatti pervenire tramite posta oppure consegnati all’apposito stand allestito Domenica scorsa in Piazza Generale Rolandi.

Al termine della raccolta ha avuto luogo una performance distributiva, durante la quale ciascuno dei donatori ha ricevuto un oggetto donato da un’altra persona, dando luogo ad un simbolico e casuale scambio di doni. Lo stesso è avvenuto per i donatori che hanno aderito tramite posta.

All’iniziativa ha preso parte per il terzo anno consecutivo con un proprio stand anche la Croce Bianca di Mioglia: una presenza importante e simbolica che racchiude il vero spirito della Giornata del Dono, in quanto i volontari donano se stessi ed il proprio tempo alla comunità per prestare assistenza agli altri.

Durante la giornata, inoltre, Auser Savona ha presentato le proprie attività con una performance danzante ed una canora a cura di Usei Savona, allo scopo di avviare una collaborazione con il territorio di Mioglia e realizzare iniziative comuni che permettano il coinvolgimento della popolazione miogliese.



“Si è trattato di un evento simbolico per riflettere tutti insieme su un gesto che spesso viene commercializzato, strumentalizzato o sottinteso. Il dono è qualunque cosa fatta liberamente e spontaneamente, capace di rendere l’altro più felice. Il dono è libero, non vi è nessun vincolo e nessun contratto che spinga a donare, nel dono non esistono garanzie. Tra genitori e figli, tra amici, nella coppia, si dona a volte di più di quanto si riceve, ma non per questo ci si sente creditori o debitori. Il dono è uno strumento indispensabile nella creazione e nel mantenimento dei legami. Il dono crea legami - spiegano gli organizzatori dell'evento - Per questo motivo abbiamo aderito con grande convinzione a quest’iniziativa lanciata dall’Istituto Nazionale Donazione e siamo molto felici di raccogliere sempre un maggior numero di adesioni".

"Il nostro obiettivo è quello di diffondere una cultura del dono e della solidarietà, di radicare sempre maggiormente lo spirito della solidarietà e del donare per donare, senza uno scopo od un fine, senza aspettative, senza pretendere nulla in cambio. Donare è un gesto profondo che crea valore sia in chi riceve che in chi dà, perché il vero dono è donare. Donare al proprio paese, alla propria comunità, ai propri concittadini è poi ancora più bello ed importante, per questo abbiamo raccolto con molto piacere l’adesione della Croce Bianca di Mioglia, la quale rappresenta appieno il significato di questa giornata: il volontariato è la massima espressione della donazione, donare il proprio tempo, la cosa più preziosa che si possiede, alle persone in difficoltà è probabilmente la cosa più nobile che si possa fare".

"Siamo molto felici che anche le Scuole abbiano aderito con coinvolgimento ed entusiasmo, riteniamo che sia molto importante diffondere la cultura del dono tra i bambini ed i ragazzi in modo che apprendano il valore profondo della donazione.

Esprimiamo quindi una grande soddisfazione per la riuscita di questa bella iniziativa, con la speranza di raccogliere sempre un numero maggiore di adesioni e che, soprattutto, le persone apprendano sempre di più l’importanza e la bellezza del donare senza ricevere nulla in cambio. Un grosso ringraziamento va anche ad Auser Savona ed Usei Savona per aver partecipato all’iniziativa allo scopo di promuovere una utile ed auspicabile collaborazione con il nostro territorio con l’obiettivo di realizzare azioni comuni a sostegno della popolazione, con il coinvolgimento della stessa in attività ricreative e di aggregazione realizzate dall'Associazione".