Controlli dei carabinieri ad Albenga, Ceriale e Loano: sei arresti

Il primo arresto è stato effettuato dai carabinieri di Borghetto che durante un controllo nelle vie del centro di Loano, hanno fermato un marocchino di 38 anni. L'uomo, colpito da decreto di espulsione eseguita l’11 dicembre, era rientrato clandestinamente in Italia e bivaccava per i parchi cittadini. Subito arrestato, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza. Ieri il giudice lo ha condannato disponendo il divieto di dimora in provincia di Savona ed una nuova espulsione dal territorio nazionale.

Ieri invece in azione sono entrati i carabinieri della stazione e del nucleo radiomobile di Albenga. Durante un controllo in via Dalmazia, i militari hanno identificato un marocchino di 28 anni. L’uomo era colpito da divieto di dimora in provincia di Savona per aver commesso alcuni furti ad Albenga. Vistosi scoperto, ha cominciato ad inveire contro i carabinieri colpendoli con calci e pugni. E' stato necessario l’uso della forza, secondo le tecniche di intervento operativo apprese dai militari durante i corsi periodici, per renderlo innocuo. L'uomo è stato quindi ammanettato e condotto prima in caserma e poi in carcere con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Oggi comparirà davanti al giudice per la convalida dell’arresto.