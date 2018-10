Savona, pronte all'installazione le dieci colonnine elettriche per auto e moto

Tutto pronto per l'installazione delle dieci colonnine di ricarica per veicoli elettrici a Savona. La Giunta Comunale, nella seduta comunale dello scorso gennaio, aveva dato il via libera alla delibera presentata dall'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi relativa alla “Approvazione del progetto per la realizzazione delle infrastrutture previste dal P.N.I.R.E. per la ricarica di veicoli elettrici del bando per l'assegnazione di fornitura e gestione del servizio di installazione di 10 colonnine sul territorio comunale di Savona”.

Il provvedimento faceva seguito all'iniziativa della Regione Liguria, che aveva presentato due progetti da presentare nell'ambito del piano nazionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la stipulazione di appositi accordi di programma per garantire lo sviluppo del servizio di ricarica dei veicoli elettrici; con la delibera del 12 maggio 2015, il Comune di Savona – che rientrava nel Progetto 1 della Regione (area di interesse Genova e Savona) – aveva approvato il protocollo d'intesa tra Comune e Regione per l'installazione delle colonnine e per l'attuazione del progetto, Regione Liguria si avvale di I.R.E. Spa.

Il Comune di Savona ha individuato, secondo le modalità e quantità previste dal progetto, la localizzazione delle 10 colonnine che sono state installate in questi giorni: 1 in via Bonini – auto; 2 in via Stalingrado presso “Le Officine” - auto e moto; 1 in piazza Aldo Moro – auto; 2 in via Vittime di Brescia presso “Il Gabbiano” – auto e moto; 1 in piazza del Popolo - auto e moto; 1 in via Venezia – auto e moto; 1 in via Chiodo presso la Vecchia Darsena; 1 in via Genova, presso l'Ospedale San Paolo.

IRE si è occupata di procede all'avvio della procedura di gara di fornitura con posa in opera delle colonnine: la gestione delle stazioni di ricarica sarà affidata al fornitore delle stesse per un periodo di cinque anni e per questo periodo saranno a carico dello stesso tutti i costi di gestione e manutenzione.

“Un passo in avanti verso una mobilità più sostenibile e un maggior rispetto dell'ambiente”, commenta l'assessore Pietro Santi.

“Si tratta di un'iniziativa che il Comune e la Regione hanno portato avanti in collaborazione negli anni scorsi, che ora trova compimento e che ha portato dieci colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, le quali sono state posizionate in zone strategiche e molto frequentate della Città”.