L'oroscopo di Corinne, scopri cosa ti riservano le stelle per questa settimana

ARIETE: vi capiterà di contestare dei personaggi che la vogliono sapere troppo lunga o che mal accordano con il vostro modo di pensare così come incapperete in qualche contrattempo atto a stizzire. Pure in ambito confidenziale si prospettano delle delusioni da chi meno ve lo sareste aspettato e un soggetto vi andrà sin sotto la suola delle scarpe… Non trascurare un acciacco e curate molto l’alimentazione specie se soffrite di gastrite. New in ambito affettivo.

TORO: si farà sentire eccome la quadratura di Marte preposta ad alimentare confusione dentro e fuori di voi, minare il settore finanziario od operativo o favorire dei malintesi con chi vi attornia. Qualche bisticcio movimenterà la sfera domestica, sentimentale od amichevole oppure basterà una sciocchezza a farvi perdere le staffe. Allettanti conoscenze invece, oltre tornare utili, gratificheranno. Possibili contatti con dottori, commercialisti, sindacalisti o legali.

GEMELLI: le altrui stramberie genereranno scompiglio al punto di non riuscire a capirne le effettive intenzioni e poiché “gatta ci cova” siate prudentissimi nel concedere stima a chicchessia soprattutto se di mezzo subentrano affari, interessi o lavoro. Qualche nativo dovrà dar mano al portafoglio per sopperire a delle spese, altri beneficeranno di un introito. Spiritose battutine, incontri o carini messaggini entusiasmeranno single e divorziati. Schiena o arti dolenti.

CANCRO: tra alti e bassi, sollievi e sconquassi, i giorni voleranno lasciando esiguo spazio alla serenità… Riabbraccerete un caro esserino, tirerete respiri di sollievo, consolerete un malatino, posticiperete un appuntamento, vi arrabbierete con un incompetente o girerete a destra e a manca per i fabbisogni altrui. Cosine da sistemare all’interno dell’abitazione e infreddature in agguato. Tra giovedì e sabato vi accadrà una cosa assai strana… Inviti o chiamate.

LEONE: tante saranno le faccende da sbrigare dal non sapere da dove iniziare ad organizzarvi senza andare nel pallone e a rompere i bussolotti ci si metteranno pure delle persone esigenti ed intransigenti… In compenso riuscirete in un intento, otterrete delle gratificazioni, effettuerete un sospirato acquisto o vi caverete un pallino. Incontro, telefonata o colloquio apportante novità. Mattinate agitate e serate allettanti se trascorse in compagnia…

VERGINE: abbiate fede nelle vostre capacità e non sottovalutatevi neppure quando qualcheduno tenterà di inibire, soffocare o schiacciare la vostra personalità. Il comportamento di un essere abietto irriterà ma non esiterete a metterlo in riga facendovi rispettare. Un comunicato, probabilmente inaspettato, vi strabilierà mentre il rivedere un’amica e scambiare quattro chiacchiere solleverà il morale garantendo risate ed ilarità. Week end da consacrare al riposo e al focolare.

BILANCIA: siete un po’ preoccupati riguardo l’imminente avvenire ma acuendo l’arguzia rinverrete un escamotage a ciò che angustia… Preventivate delle giornate infiammate piene di incongruenze compreso chi, non facendosi i cavoli propri, metterà becco dove non dovrebbe… Il settore professionale andrà incontro ad impennate, compresa una decisione da pigliare o una proposta da vagliare mentre in quello privato meglio non dar niente per scontato. Dono in arrivo.

SCORPIONE: ancora per un mesetto Giove sosta nella vostra costellazione: approfittate dei suoi benefici per sistemare delle cosette, farvi avanti nella tortuosa via e sconfiggere quel sottile malessere interiore che sporadicamente assale… Se non siete contenti di un andazzo monotono o un pochino pazzo presto vi tirerete su una costolina… Denaro da riscuotere e priorità da reclamare. Occhio a non smarrire oggetti per disattenzione… Amica da andare a trovare e subbugli amorosi.

SAGITTARIO: il male non vien mai soltanto per nuocere e ve ne accorgerete in un preciso frangente dove da un’esperienza negativa ne ricaverete saggezza e consapevolezza imparando così a migliorarvi e ad ottimizzare un rapporto interpersonale. Dei chiarimenti rendesi obbligatori al fine di non passar da fessi ma dando un colpo al cerchio e uno alla botte visto che replicare o battibeccare non servirebbe ad un accidenti… Cose da comprare o sistemare nel domicilio. Vincita in vista.

CAPRICORNO: tutto arriva a chi sa aspettare… fate quindi della pazienza un precetto e vedrete ogni nodo tornare al pettine o la vittoria trionfare…Si sa che Saturno rallenta ed osteggia ma stavolta la sua magnanimità si farà sentire aiutandovi a superare un attimo di impasse, un disturbo, o a ricominciare ciò che si era eventualmente interrotto o spezzato. Sborsi per infissi, abbigliamento, parcelle o apparecchiature. Guaio scampato per un pelo bruciacchiato!

ACQUARIO: i sogni non son belli se non sono pazzerelli: date quindi libero sfogo alla fantasia, alle emozioni e confidate in giornate sicuramente migliori delle antecedenti pur drizzando, in contemporanea, le antenne in quanto qualcuno non la conterà giusta o subirete un’ingiustizia… Non tutti viaggiano col vostro codice d’onore e di marpioni ne avete già incrociati a iosa per fidarvi incondizionatamente del prossimo! Gioie da bimbini o ritrovi stuzzichini.

PESCI: avrete spesso la luna di traverso tendendo ad ingigantire problematiche o a fare di ogni erbaccia un fascio… Suvvia riponete quell’aria accigliata e assaporate le minute gioie quotidiane, frequentate gente positiva, evadete, se potete, dalla routine, rinnovatevi interiormente ed esteriormente, andatevi a mangiare una cena o una pizzetta con chi diletta e mandate a quel paese chi ha mille pretese. Risate garantite per i più solari e bonaccioni.