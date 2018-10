Cairo, l'ultimo saluto a Carlo Pizzorno: "Ha creduto nei giovani e nei valori dello sport" (FOTO)

Tantissimi gli allenatori, i giocatori, ma soprattutto gli amici di una vita passata sui campi, che non hanno voluto mancare nel giorno dell'ultimo saluto ad una delle figure più importanti del panorama calcistico ligure, nonché punto di riferimento di una Val Bormida in cui la passione per il calcio e per le realtà calcistiche locali può essere considerata pari a quella delle grandi città "nel pallone". Rispettato, amato, ma in parte anche odiato (sportivamente parlando) per la sua bravura nel vedere il talento prima di altri, "Pizza" (come veniva chiamato affettuosamente) nella sua carriera è stato in grado di scoprire numerosi talenti che poi hanno ben figurato tra i professionisti.