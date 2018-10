L'inaugurazione del chiostro della Cappella Sistina, le Giornate Fai d'Autunno e Ottobre De André: questo il weekend in Provincia di Savona

ALBENGA : il Gruppo FAI Giovani Albenga-Alassio vi ricorda che per questa edizione delle giornate FAI d’Autunno ha curato l’itinerario “L’acqua alle radici di Albenga” che prevede l’apertura di 9 beni tra cui la Necropoli romana di Viale Pontelungo, la Cripta di San Michele Arcangelo e la Cripta di Santa Maria In Fontibus mai aperte al pubblico. I ragazzi del Gruppo vi aspettano sabato 13 e domenica 14 Ottobre per passare assieme due giorni unici alla scoperta di Albenga. Se pensavate di sapere tutto sulla città ingauna venite a scoprire con noi un percorso unico sul tema dell’acqua che tanto ha caratterizzato la storia delle città. Le visite saranno aperte a tutti i visitatori. Essi potranno accedervi lasciando un contributo minimo di 3 euro in almeno uno dei beni.

Domenica 14 Ottobre ore 17 Teatro Ambra gran concerto per Don Gallo: I Trilli con la loro genovesità, Napo e i suoi musicisti con l’interpretazione delle più belle canzoni di De Andrè, Max Pezzali con un particolare e personale omaggio a Faber, Ron con le canzoni che hanno contrassegnato tanti momenti della nostra vita. E regalerà emozioni al pubblico la matita magica di Mauro Moretti, capace di far … vedere la musica.

FINALE LIGURE: sabato 13 ottobre alle ore 21.00, si darà il via alla stagione teatrale 2018/19 del Teatro delle Udienze di Finalborgo, organizzata dall'Associazione Culturale Baba Jaga, direttori artistici Maria Grazia Pavanello e Chiara Tessiore e promossa dal Comune di Finale Ligure. Si debutterà con “La fine del mondo”, spettacolo conclusivo del laboratorio teatrale adulti dell'anno 2017/18 sotto la regia di Chiara Tessiore, con Chiara Tessiore, Franco Barone, Nereo Camuzzini, Francesca Nodari, Gianluca Pallomo, Ilaria Persico, Cristina Pirolli, Alberta Pollero, Maurizio Ravera, Rebecca Zuccotti. L'armonia celeste è scossa da un grave problema che affligge la Terra: dei fastidiosi pidocchi chiamati “uomini” la stanno pian piano uccidendo. Per ristabilire l’equilibrio nell’Universo il Sole e gli altri pianeti decidono di liberare il pianeta infetto, lanciandole contro una cometa . Come reagiranno gli uomini alla notizia che stanno per essere annientati? Come si prepareranno alla “fine del mondo”. Ingresso libero.

LAIGUEGLIA : nel fine settimana si tinge di rosa, con un programma ricco di iniziative dedicate allo sport, fitness, cultura, divertimento, wine tasting & cooking. Tre giorni, da venerdì 12 a domenica 14 ottobre, che avranno come protagoniste le donne sportive, appassionate di fitness e soprattutto con la voglia di divertirsi. Il Comune di Laigueglia patrocinerà l’evento organizzato dalle Associazioni locali di promozione turistica, tra cui in primis l’Associazione QuiLaigueglia etrenta, in collaborazione con lo Sportello Artemisia Gentileschi. In concomitanza con il Week-end Rosa, domenica 14 ottobre, sarà proposta dal Comune una visita al centro storico di Laigueglia nell’ambito dell’iniziativa nazionale denominata “La Domenica nel Borgo, nei Borghi più Belli d’Italia”. La visita ai principali monumenti del borgo sarà guidata dagli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. B. Libero Badarò” che si trasformeranno per l’occasione in “Ciceroni per un giorno”. Un’esperienza educativa e formativa per tutti: per il pubblico, che potrà partecipare gratuitamente ritrovandosi dal monumento del Bastione domenica 14 ottobre alle 10,30, e per i ragazzi stessi che potranno mettere a frutto e verificare sul campo la propria preparazione.

SAVONA: sabato e domenica la Delegazione FAI di Savona in collaborazione con il gruppo FAI Giovani Savona, con il patrocinio del Comune di Savona, della Società Savonese di Storia Patria e grazie alla generosa disponibilità e collaborazione dell’Agenzia del Demanio “Direzione Regionale Liguria”, apriranno eccezionalmente al pubblico, per la prima volta, le porte del Carcere Sant’Agostino con i suoi sette secoli di storia. Visite accompagnate dalle 10 alle 17 – ultimo ingresso alle ore 16 30.

Domenica prossima 14 ottobre alle 17 nel complesso del Duomo di Savona, si terrà l’inaugurazione del restauro del chiostro della Cappella Sistina. Interverranno il vescovo Calogero Marino, il sindaco Ilaria Caprioglio, il rettore della Cattedrale don Giovanni Margara, la direttrice dei lavori Gloria Bovio, Andrea Canziani e Chiara Masi della Soprintendenza di Genova. I brani musicali saranno a cura di Paolo Venturino. Si stanno infatti terminando in questi giorni i complessi lavori nel cantiere avviato nel settembre 2016 e sarà quindi nuovamente possibile riaprire il monumento ai visitatori. In fase di completamento e allestimento è invece il nuovo spazio di biglietteria con bookshop, attività che verrà resa fruibile nei prossimi mesi. I restauri sono stati finanziati dalla Compagnia di San Paolo, dall’Otto per Mille alla Chiesa Cattolica e dalla Fondazione De Mari. Numerosi gli interventi intrapresi a partire dal restauro del prospetto della Cappella e del terrazzo sovrastante il chiostro, come viene raccontato in esclusiva su Il Letimbro di ottobre.

Ad esempio sul piano di calpestio in ardesia è stato posato, attraverso una struttura a graticcio, un nuovo pavimento realizzato con lastre in ferro verniciate, che ha consentito la sottostante collocazione degli impianti e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Le parti di prospetto di colore giallastro, già coinvolte dai restauri degli anni sessanta del secolo scorso, sono state invece riprese con tinta a calce e successive velature, così come le volte. Terminati i lavori edili, sono stati avviati i restauri dei lacerti di affresco così come dei reperti lapidei: sia quelli in pietra arenaria sia i marmi. L’intervento sul lato interno del portale, che consentirà l’accesso alla biglietteria-bookshop, ha permesso di ritrovare un antico fregio medievale rimasto a lungo nascosto: restaurato è oggi perfettamente conservato.

Il chiostro della Cappella Sistina, costruito nelle sue forme attuali intorno alla fine del XV secolo, è un monumento visitato da più di quarantamila turisti all’anno e racchiude, assieme al Palazzo vescovile, quanto rimane dell’antico convento francescano dove hanno avviato la loro vita religiosa i futuri Papi savonesi Sisto IV e Giulio II, artefici della omonima e più nota cappella in Vaticano. Ulteriori dettagli nell’articolo sul numero di ottobre de Il Letimbro. Da ricordare infine che domenica 21 ottobre alle 17 il chiostro ospiterà i vespri musicali ed è in programma anche una conversazione con Massimo Bartoletti della Soprintendenza.