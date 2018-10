Albenga inaugura il "Palamarco" con il nuovo parquet completamente rinnovato

Verrà inaugurato lunedì 22 ottobre alle ore 17,00 il Palamarco di Albenga con il nuovo parquet completamente rinnovato. Una inaugurazione in grande stile che vedrà, oltre alla cerimonia del taglio del nastro anche lo svolgersi della prima partita di pallavolo dove a sfidarsi sarà naturalmente l’Albenga Volley con la Nazionale femminile di pallavolo Under 16.

Afferma il sindaco Giorgio Cangiano: “Siamo felici di essere riusciti a portare a termine questi lavori importanti non solo per il basket e per il volley, ma anche per diverse società sportive che qui vi si allenano oltre che per le scuole che utilizzano questi spazi per l’attività fisica".

“La presenza della Nazionale Under 16 in un momento così importante per questo sport (si sono appena conclusi i mondiali di pallavolo maschile e, in quelli femminili l’Italia è passata in semifinale ndr). Le ragazze della Nazionale staranno ad Albenga qualche giorno grazie anche all’interessamento dell’Albenga Volley e vedere giocare queste giovani e il loro impegno e la loro dedizione trasmette dei valori importanti per lo sport e non solo”.

L’amministrazione Cangiano tanto ha fatto per lo sport ed in particolare per rendere adeguate le strutture sportive del territorio, Ricordiamo non solo il Palamarco, ma anche la tensostruttura, la palestra a cielo aperto in Piazza Europa e il sintetico al Riva (LEGGI ARTICOLO).