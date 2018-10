Verde pubblico "malato" a Loano, la minoranza: "Gravi rischi per i passanti"

Nuovo capitolo legato alle problematiche sanitarie del verde pubblico loanese. Commentano i due gruppi di minoranza LoaNoi e PD/Da sempre per Loano: "In data odierna abbiamo ricevuto riscontro all'interrogazione sul verde pubblico presentata in data 26 Settembre, dopo che forti venti avevano fatto cadere diversi alberi in città. Le domande vertevano innanzitutto sulla gestione del verde pubblico, partendo da quanto accaduto. A noi interessava sapere quale tipo di azioni preventive il Comune avesse messo in campo per contrastare il crescente degrado(e moria) del verde pubblico, comprese le numerose palme morte, che rischiano tutti i giorni di cadere in testa a qualcuno.