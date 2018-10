Tirreno Power si rifà il look: siglato l'accordo con Vernazza Autogru (FOTO e VIDEO)

"Dalle aree di Tirreno Power nuova energia per il territorio". È questo lo slogan scelto dall'azienda produttrice di energia elettrica con sede a Quiliano-Vado per presentare l'evento di firma dell'accordo per la reindustrializzazione del sito di Vado Ligure. Questa mattina infatti, nella sala conferenze della centrale, sono state illustrate le iniziative che verranno realizzate nelle aree messe a disposizione da Tirreno Power.



Presenti per l'occasione il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, i sindaci di Vado, Monica Giuliano, e Quiliano, Alberto Ferrando, oltre alle principali istituzioni del territorio.



Grande protagonista dell'accordo è la Vernazza Autogru, un’azienda di respiro internazionale coinvolta nell’esecuzione di grandi opere in Italia e all’estero, che dislocherà su circa 300 mila metri quadrati le proprie attività operative legate alla gestione di grandi opere infrastrutturali.

Diego Vernazza, amministratore delegato della società, ha annunciato che oltre ai 150 dipendenti che fanno parte del Gruppo è previsto da subito un impatto positivo sul lavoro per gli interventi di ristrutturazione e costruzione che saranno realizzati, per un primo lotto, in circa 18 mesi. Nei prossimi cinque anni Vernazza ha in previsione inoltre di assumere almeno altre 50 persone e di produrre un indotto di occupazione per almeno 160 persone.

Un altro aspetto importante è quello della formazione tecnica: nella nuova ‘cittadella Vernazza’ sarà istituito il primo centro di addestramento per operatori di mezzi per il sollevamento pesante. Saranno formati qui circa 200 giovani ogni anno, interni ed esterni all’azienda. Proprio in questi giorni è stato annunciato il nuovo bando formativo per i giovani della zona. Questo accordo fa seguito a quello firmato alcune settimane fa da Tirreno Power con il polo savonese dell’Università di Genova grazie al quale vengono messi a disposizione spazi per aule e laboratori, permettendo all’Ateneo di trasferire all’interno del sito di Vado Ligure attività scientifiche di didattica e sperimentazione.

Tirreno Power a Vado Ligure ha in funzione una centrale per la produzione di energia elettrica alimentata a gas naturale da 800 MW e ha reso disponibili le aree precedentemente utilizzate per la produzione a carbone. I gruppi a carbone sono stati oggetto di sequestro nel 2014 e in seguito, nel 2016, l’azienda ha deciso di procedere alla loro chiusura definitiva. A causa del sequestro circa 180 lavoratori della centrale e centinaia dell’indotto rimasero improvvisamente senza un luogo in cui lavorare. Per ridurre l’impatto sociale l’azienda avviò di concerto con i sindacati un articolato programma innovativo per il settore elettrico in Italia.